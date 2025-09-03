Godziny do meczu Igi Świątek, nagle nadeszło ostrzeżenie. I to od kogo

1 - tyle setów podczas trwającego US Open do tej pory straciła Iga Świątek. Nie w meczu z Anną Kalinską czy Jekatieriną Aleksandrową, a w starciu przeciwko Holenderce Suzan Lamens, która napsuła 24-latce krwi. Podobnie jak pierwsza z wymienionych Rosjanek, z którą Świątek w pierwszej partii musiała walczyć w tie-breaku.

Tak czy inaczej wiceliderka rankingu WTA triumfowała czterokrotnie, dzięki czemu zagra w ćwierćfinale ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju. Tam jej przeciwniczką będzie Amanda Anisimova. Do tej pory obie zawodniczki rozegrały tylko jedno spotkanie, które przeszło do historii tenisa.

Nasza reprezentantka rozbiła Amerykankę do zera, nie pozwoliła ugrać jej żadnego gema. I to w meczu o tytuł. - Jesteś niesamowitą zawodniczką i pokazałaś to dzisiaj. Jesteś wielką inspiracją dla mnie, to były niesamowite dwa tygodnie dla ciebie. Wygrałaś Wimbledon w swoim pierwszym finale. Gratulacje dla ciebie i twojego zespołu - mówiła zapłakana Anisimova, zwracając się do Świątek.

Sceny te są już ikoniczne. Teraz obie tenisistki spotkają się ponownie. Stawką ich drugiego meczu będzie awans do półfinału US Open. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że Polka nie powinna mieć obaw przed pojedynkiem z Anisimovą, skoro dwa miesiące temu dosłownie zmiotła ją z kortu.

Tymczasem Rick Marcci w środowy poranek polskiego czasu ostrzegł Igę Świątek w mediach społecznościowych. "Na Wimbledonie rozdawała karty, teraz będzie mieć inne odczucia. To już historia (finał Wimbledonu - red.), teraz tajemnica" - podkreślił.

Jednocześnie były trener m.in. Sereny i Venus Williams, Marii Szarapowej czy Andy'ego Roddicka zaznacza, że to sześciokrotna mistrzyni Wimbledonu mimo wszystko będzie faworytką. "Iga grała jak magik, serwuje najlepsze polskie trunki z każdej pozycji".

Mecz Igi Świątek z Amandą Anisimovą zostanie rozegrany w środę 3 września około godz. 19:30 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Iga Świątek w ćwierćfinale US Open zagra z Amandą Anisimovą Angela Weiss AFP

Iga Świątek powalczy z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwiercfinału US Open CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek powalczy z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwiercfinału US Open Matthew Stockman AFP