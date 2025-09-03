Godziny do meczu Igi Świątek, nagle nadeszło ostrzeżenie. I to od kogo
Iga Świątek się nie zatrzymuje. Po czterech zwycięstwach nasza reprezentantka zameldowała się w ćwierćfinale US Open. Tam jej rywalką będzie Amanda Anisimova. Z pewnością kibice doskonale pamiętają starcie obu tenisistek z finału Wimbledonu, kiedy to Polka kompletnie rozbiła Amerykankę. Mimo to obecnie Świątek nie może być pewna wygranej, co podkreślił były trener Sereny Williams, Rick Macci.
1 - tyle setów podczas trwającego US Open do tej pory straciła Iga Świątek. Nie w meczu z Anną Kalinską czy Jekatieriną Aleksandrową, a w starciu przeciwko Holenderce Suzan Lamens, która napsuła 24-latce krwi. Podobnie jak pierwsza z wymienionych Rosjanek, z którą Świątek w pierwszej partii musiała walczyć w tie-breaku.
Tak czy inaczej wiceliderka rankingu WTA triumfowała czterokrotnie, dzięki czemu zagra w ćwierćfinale ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju. Tam jej przeciwniczką będzie Amanda Anisimova. Do tej pory obie zawodniczki rozegrały tylko jedno spotkanie, które przeszło do historii tenisa.
Były trener Williams ostrzega Świątek. Kilka godzin przed półfinałem
Nasza reprezentantka rozbiła Amerykankę do zera, nie pozwoliła ugrać jej żadnego gema. I to w meczu o tytuł. - Jesteś niesamowitą zawodniczką i pokazałaś to dzisiaj. Jesteś wielką inspiracją dla mnie, to były niesamowite dwa tygodnie dla ciebie. Wygrałaś Wimbledon w swoim pierwszym finale. Gratulacje dla ciebie i twojego zespołu - mówiła zapłakana Anisimova, zwracając się do Świątek.
Sceny te są już ikoniczne. Teraz obie tenisistki spotkają się ponownie. Stawką ich drugiego meczu będzie awans do półfinału US Open. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że Polka nie powinna mieć obaw przed pojedynkiem z Anisimovą, skoro dwa miesiące temu dosłownie zmiotła ją z kortu.
Tymczasem Rick Marcci w środowy poranek polskiego czasu ostrzegł Igę Świątek w mediach społecznościowych. "Na Wimbledonie rozdawała karty, teraz będzie mieć inne odczucia. To już historia (finał Wimbledonu - red.), teraz tajemnica" - podkreślił.
Jednocześnie były trener m.in. Sereny i Venus Williams, Marii Szarapowej czy Andy'ego Roddicka zaznacza, że to sześciokrotna mistrzyni Wimbledonu mimo wszystko będzie faworytką. "Iga grała jak magik, serwuje najlepsze polskie trunki z każdej pozycji".
Mecz Igi Świątek z Amandą Anisimovą zostanie rozegrany w środę 3 września około godz. 19:30 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.