Godziny do meczu, a tu ogłaszają ws. Ostapenko. Świątek w tarapatach, wszystko jasne

Przełamanie Ostapenko nastąpiło w Dosze. Wielkie wyzwanie przed Igą Świątek

- Mam nadzieję, że jutro uda mi się to utrzymać. Najważniejsze to skupienie się na samej sobie. Czuję, że kiedy to robię, mogę pokonać wiele zawodniczek. To jest właśnie to, nad czym długo pracowałam. W poprzednich turniejach czasem grałam wyrównane mecze i nie zawsze je wygrywałam. Teraz czuję, że ciężka praca popłaca i coraz bardziej walczę o to, by się jeszcze poprawiać - deklarowała przed meczem ze Świątek Ostapenko.