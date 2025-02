Nie. Wiem, jak działa tenis. Nie zawsze od ciebie zależy to czy wygrasz tytuł, czy też nie. Musisz po prostu włożyć w grę 100 procent wysiłku i poświęcenia i jeśli grasz dobrze i ciężko pracujesz, to otrzymasz swoją szansę

I dodała: - Na pewno miło byłoby wygrać kilka turniejów , ale myślenie o tym przed rywalizacją nigdy nie jest pomocne. Musisz skupić się w pełni na każdym kolejnym meczu z osobna, iść krok po kroku. Właśnie to zamierzam więc spróbować zrobić po raz kolejny.

Iga Świątek broni turnieju w Dosze. Polka zabrała głos przed pierwszym meczem

Przypomnijmy, że Iga Świątek - jako pierwsza w historii - wygrała trzy poprzednie edycje turnieju w Dosze, notując passę 12 wygranych meczów z rzędu. Jak wylicza WTA, Polka wygrała 92,9 spotkań, które rozegrała w Katarze. Co sprawia, że 23-latka radzi sobie tam aż tak dobrze?

- Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Z tego co pamiętam, to nie jest tak, że zawsze grałam tutaj bezbłędnie, a poprzednie turnieje były w moim wykonaniu perfekcyjne. Ale w pewnym momencie zawsze byłam w stanie odnaleźć odpowiednie rozwiązania. Myślę, że warunki panujące tutaj potrafią być podstępne, a ja byłam wystarczająco cierpliwa, by wciąż skupiać się na swojej grze - przyznała Iga Świątek.