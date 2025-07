Godziny do finału Świątek, a nagle głośno o Darii Abramowicz. "Dobrze, powiem to..."

Polscy kibice od lat nie przeżyli tak ekscytujących chwil w ramach Wimbledonu. Tegoroczna edycja brytyjskiego Wielkiego Szlema dostarczyła nam bowiem historii, która na długie lata zostanie w pamięci masowej w kraju nad Wisłą. Iga Świątek, po niemalże deklasacji Belindy Bencić , dotarła do finału, co stanowi niezaprzeczalny sukces dla raszynianki, która przez lata nie prezentowała się zbyt dobrze na trawiastych kortach. Teraz, już po raz drugi w tym sezonie, stanie ona przed szansą walki o tytuł właśnie na trawie.

"Dobrze, powiem to. Jestem pewien, że kiedy Iga w ostatnich miesiącach opowiadała po przegranych meczach, że ma kłopot tenisowy, to to nie były słowa Igi. To były słowa Darii, ponieważ Daria ma gigantyczny wpływ na Igę. [...]. Dziewczyny spędzają ze sobą mnóstwo czasu, są bardzo blisko. Słowa Darii o tym, że Iga ma problem tenisowy, potem Iga przenosiła na wywiady. [...]. W moim odczuciu, ale nie tylko w moim [...], Iga nie miała problemu tenisowego. Iga cały czas miała problem natury emocjonalnej" - mówił Smokowski.