Godziny do finału, a tu takie słowa o Świątek. Wielka zmiana, to będzie decydować

Iga Świątek już teraz ma prawo mówić o tym, że Wimbledon 2025 okazał się najlepszą odsłoną londyńskiej rywalizacji w jej dotychczasowej karierze. Polka nie tylko po raz pierwszy przedarła się bowiem do półfinału wielkoszlemowego współzawodnictwa, ale i koniec końców znalazła się też w wielkim finale. Marcin Matkowski w jednym z najnowszych wywiadów nie zostawił wątpliwości - dla niego to właśnie raszynianka jest faworytką do sięgnięcia po tytuł. Zauważył przy tym istotną zmianę u tenisistki.