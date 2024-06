Godziny do ćwierćfinału Igi Świątek, zapadła kluczowa decyzja. Jest oficjalne potwierdzenie

Potem swoje zadanie wykonała także Aryna Sabalenka. 26-latka również miała się za co rewanżować swojej przeciwniczce, bowiem uległa Emmie Navarro podczas tegorocznych zmagań w Indian Wells. Białorusinka zaprezentowała się świetnie , ani razu nie musiała bronić break pointa. Dzięki temu dość szybko rozprawiła się z Amerykanką. W ten sposób podtrzymała świetną serię zawodniczek z czołowej piątki rozstawienia. Wczoraj bowiem do ćwierćfinałów awansowały Iga Świątek, Coco Gauff i Marketa Vondrousova.

Turniejowa drabinka ułożyła się w taki sposób, że właśnie ta ostatnia z wymienionych zawodniczek będzie rywalką raszynianki w walce o półfinał Roland Garros. Obie spotkały się na tych kortach przed czterema laty, ale wówczas miało to miejsce w pierwszej rundzie. Czeszka była wtedy rozstawiona z "15", broniła punktów za finał wywalczony rok wcześniej. Raszynianka zdominowała wtedy tenisistkę naszych południowych sąsiadów i wygrała 6:1, 6:2. Zwycięstwo to napędziło Igę do późniejszego premierowego triumfu na paryskich kortach.