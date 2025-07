Godzinę po meczu Świątek dotarł komunikat. To już oficjalne, ostateczna decyzja

Ostatni raz Iga Świątek i Belinda Bencic mierzyły się właśnie na Wimbledonie. Miało to miejsce w 2023 roku. Polka pokonała wówczas Szwajcarkę 6:7 (4), 7:6 (2), 6:3. To zwycięstwo oznaczało dla niej awans do ćwierćfinału, czyli najlepszy wynik na Wimbledonie w dotychczasowej karierze. W tym roku Polka już to przebiła, a szanse na wielki finał są bardzo duże.