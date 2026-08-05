To nie jest na razie udany sezon dla Igi Świątek. W tym roku Polka nie wygrała żadnego turnieju. Jej rywalizacja w wielkoszlemowych zmaganiach także pozostawia wiele do życzenia. W niedawno zakończonym Wimbledonie Świątek odpadła już w trzeciej rundzie, a przecież przystąpiła do rywalizacji jako obrończyni tytułu.

Eksperci od kilku miesięcy prześcigają się w opiniach, co tak naprawdę jest przyczyną słabszych wyników polskiej tenisistki. Nie brakuje opinii, że Świątek nie radzi sobie z presją podczas meczów, za co pojawiają się pretensje pod adresem jej psycholog Darii Abramowicz.

"Jest tam dla kasy", "Głupiutka". Oberwało się Świątek i Abramowicz

Do tej dyskusji oliwy do ognia dolała dobrze znana w Polsce Ewa Woydyłło. Psycholog była gościem Lecha Sidora w podcaście "Return" i wręcz skandalicznie wypowiedziała się o obecnych kłopotach Świątek oraz jej współpracy z Darią Abramowicz.

- Ona wyskoczyła jako taka gwiazda i jeszcze wykreowała się na taką rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, ale jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona. Sama nie rozumie tego, co się dzieje - powiedziała Woydyłło o byłej liderce rankingu WTA.

Chwilę później psycholog wyraziła jeszcze mocniejsze słowa na temat Abramowicz. - Prawdopodobnie jest tam dla kasy, bo nieźle musi zarabiać. A nawet nic nie robi. Siedzi i ogląda mecze - podkreśliła.

Justyna Kowalczyk-Tekieli oburzona. Tak zareagowała

Rozmowa wywołała w Polsce burzę. Odniosła się do niej między innymi Justyna Kowalczyk-Tekieli. Mistrzyni olimpijska poinformowała na swoim instastories, że nie będzie już słuchała kolejnych podcastów Woydyłło. "Szkoda" - skwitowała swój wpis wybitna sportsmenka.

Wpis Justyny Kowalczyk instagram/kowalczyk.tekieli materiał zewnętrzny

Na burzę wokół słów psycholog zareagował też autor podcastu "Return" na kanale youtubowym "Trzeci Serwis". We wtorek w komunikacie do mediów poinformowano o usunięciu materiału. "Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka" - podkreślił.

Z kolei sama Świątek skupia się na dalszej rywalizacji sportowej. We wtorek rozpoczęła zmagania w Toronto, gdzie wygrała w dwóch setach z Sarą Beljek i awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000.

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