"Głupiutka". Burza po słowach o Świątek nie ma końca. Zareagowała Kowalczyk
Nie milkną echa bardzo mocnych słów Ewy Woydyłło w kierunku Igi Świątek. W usuniętym już odcinku podcastu Lecha Sidora "Return" psycholog skandalicznie wypowiedziała się na temat ostatnich kłopotów z formą polskiej tenisistki. Jej wypowiedź jest szeroko komentowana w całym kraju, a swoje "trzy grosze" dołożyła też Justyna Kowalczyk-Tekieli. Mistrzyni olimpijska zapowiedziała stanowcze działanie.
To nie jest na razie udany sezon dla Igi Świątek. W tym roku Polka nie wygrała żadnego turnieju. Jej rywalizacja w wielkoszlemowych zmaganiach także pozostawia wiele do życzenia. W niedawno zakończonym Wimbledonie Świątek odpadła już w trzeciej rundzie, a przecież przystąpiła do rywalizacji jako obrończyni tytułu.
Eksperci od kilku miesięcy prześcigają się w opiniach, co tak naprawdę jest przyczyną słabszych wyników polskiej tenisistki. Nie brakuje opinii, że Świątek nie radzi sobie z presją podczas meczów, za co pojawiają się pretensje pod adresem jej psycholog Darii Abramowicz.
"Jest tam dla kasy", "Głupiutka". Oberwało się Świątek i Abramowicz
Do tej dyskusji oliwy do ognia dolała dobrze znana w Polsce Ewa Woydyłło. Psycholog była gościem Lecha Sidora w podcaście "Return" i wręcz skandalicznie wypowiedziała się o obecnych kłopotach Świątek oraz jej współpracy z Darią Abramowicz.
- Ona wyskoczyła jako taka gwiazda i jeszcze wykreowała się na taką rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, ale jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona. Sama nie rozumie tego, co się dzieje - powiedziała Woydyłło o byłej liderce rankingu WTA.
Chwilę później psycholog wyraziła jeszcze mocniejsze słowa na temat Abramowicz. - Prawdopodobnie jest tam dla kasy, bo nieźle musi zarabiać. A nawet nic nie robi. Siedzi i ogląda mecze - podkreśliła.
Justyna Kowalczyk-Tekieli oburzona. Tak zareagowała
Rozmowa wywołała w Polsce burzę. Odniosła się do niej między innymi Justyna Kowalczyk-Tekieli. Mistrzyni olimpijska poinformowała na swoim instastories, że nie będzie już słuchała kolejnych podcastów Woydyłło. "Szkoda" - skwitowała swój wpis wybitna sportsmenka.
Na burzę wokół słów psycholog zareagował też autor podcastu "Return" na kanale youtubowym "Trzeci Serwis". We wtorek w komunikacie do mediów poinformowano o usunięciu materiału. "Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka" - podkreślił.
Z kolei sama Świątek skupia się na dalszej rywalizacji sportowej. We wtorek rozpoczęła zmagania w Toronto, gdzie wygrała w dwóch setach z Sarą Beljek i awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000.