Głośno ws. Świątek i Fissette'a, nagle padły słowa o Abramowicz. "Skomplikowane"

Iga Świątek niebawem zakończy blisko dwumiesięczną przerwę od gry turniejowej i na początku listopada rozpocznie swoje zmagania w prestiżowych WTA Finals . W Rijadzie, gdzie dojdzie do całej rywalizacji, pojawi się już z nowym trenerem.

"Dynamika ulega zmianie". Fissette, Abramowicz i współpraca z Świątek

" Świątek jest pod pewnymi względami fascynującą zawodniczką. Jest olśniewająco utalentowana. Jest sportsmenką najwyższego poziomu. Mogłaby przejść na emeryturę jutro i zapisać się jako talent pokoleniowy. A jednak... jej gra ma prawdziwą wadę. Poza kortami ziemnymi jej wyniki w turniejach wielkoszlemowych są bardzo słabe" - uważa Wertheim. Poprawa tego aspektu to bez wątpienia wielkie wyzwanie dla 23-latki i jej nowego trenera, choć należy pamiętać, że nawierzchni twardej raszynianka ma już swoje sukcesy.

Dziennikarz zwrócił też uwagę na specyfikę tego, jak wygląda praca sztabu wiceliderki światowego rankingu. "Jak poradzi sobie szkoleniowiec? Jedna kwestia: Iga Świątek jest niezwykle blisko swojej psycholog Darii Abramowicz . Zazwyczaj to trener jest jednocześnie osobą motywującą oraz psychologiem" - orzekł.

"Dynamika ulega zmianie i jest skomplikowana, gdyż funkcjonuje tu również trener mentalny. Jak te elementy organizacyjne będą do siebie pasować? Jak (i na ile dobrze) Fissette będzie tu współdziałać z innym członkiem zespołu? To do ustalenia" - skwitował.