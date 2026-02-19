Głośno ws. kary dla Świątek. Nagły głos z USA. Stanowczy przekaz legendy

Rafał Sierhej

Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju WTA 1000 w Dubaju z powodu zmiany planów startowych. W imprezie nie wzięła udziału także Aryna Sabalenka, która zgłosiła kontuzję. Organizatorzy turnieju otwarcie twierdzą, że za wycofania powinny grozić naprawdę dotkliwe kary finansowe, a także te związane z rankingiem. Temat interesuje największe postaci tenisa. Głos zabrał Andy Roddick.

Iga Świątek miała szansę powrócić na fotel liderki rankingu po turnieju WTA 1000 w Dubaju
Iga ŚwiątekNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Iga Świątek w ten sezon nie weszła tak dobrze, jakby tego chciała. Nasza gwiazda z jednej strony zdołała w końcu wygrać United Cup, ale to turniej drużynowy i w kluczowych fazach imprezy Iga na korcie zbytnio nie pomogła. Później przyszły dwie porażki na tych samych etapach turniejów.

Najpierw ćwierćfinale Australian Open Świątek musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny, a potem w Dosze sensacyjnie przegrała walkę o półfinał z Marią Sakkari. Porażka z Greczynką sprawiła, że Raszynianka zdecydowała się zrealizować słowa "groźby", które padały w kierunku WTA podczas WTA Finals 2025.

Wówczas Iga zapowiadała, że będzie odpuszczała turnieje, które niekoniecznie jej leżą. Tak się faktycznie stało. Polka po porażce w Dosze ogłosiła, że nie zobaczymy jej w "tysięczniku" w Dubaju. Tę samą decyzję podjęła także Aryna Sabalenka, która oficjalnie ma zmagać się z problemami zdrowotnymi. 

Takie ogłoszenia spotkały się z ostrą reakcją organizatorów turnieju. - Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da - powiedział stanowczo dyrektor tysięcznika w Dubaju.

W obronie Sabalenki i Świątek stanęła Coco Gauff. Amerykanka stanowczo stwierdziła, że organizatorzy nie mają racji. W sukurs poszedł jej także legendarny rodak. - Czyli on chce odjąć punkty, które zawodnicy już kiedyś zdobyli? Przecież je mają, wywalczyli je!...To nie ma dla mnie sensu - ocenił Andy Roddick w podcaście "Served".

Andy Roddick grzmi po decyzji Igi Świątek
Andy Roddick grzmi po decyzji Igi ŚwiątekJohn Salangsang/Shutterstock/Rex Features/East News, Luke Hales/Getty ImagesAFP
Iga Świątek zrezygnowała z gry w Pekinie. W rankingu WTA straci tysiąc punktówJason Whitman/NurPhoto via AFPAFP
Rosjanie zareagowali na wycofanie się Świątek z turnieju w Pekinie w zaskakujący sposóbCHARLY TRIBALLEAU / AFPAFP
