Głośno po słowach Świątek na konferencji. "Żal było słuchać"

Niemałą sensacją była porażka Igi Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu z Alexandrą Ealą 6:7(9), 2:6. Już w trakcie meczu widać było, że Polka nie radzi sobie z emocjami, a słowa wypowiedziane przez nią na konferencji prasowej jedynie to potwierdziły.

"Nie dbam już o wyniki. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno było tak dalej funkcjonować. Naprawdę staram się to odpuścić. Nie mam dobrych wyników, więc nie będę ich od siebie oczekiwać, bo one po prostu się nie pojawią" - ogłosiła w rozmowie z mediami.

Podejście byłej liderki światowego rankingu wprawiło w osłupienie prowadzących "The Tennis Podcast". "Przyjechała tu jako mistrzyni Wimbledonu. To był rodzaj zbroi, choć od czasu tamtego sukcesu nie za wiele wygrała. Ale teraz nie ma już nawet tego, zaraz wypadnie z najlepszej dziesiątki rankingu WTA. Żal było słuchać, jaka jest zrezygnowana, jaka jest pogodzona ze swoim nowym miejscem w świecie tenisa. Wydaje się być zagubiona" - oceniła Catherine Whitaker.

"Zagubiona to świetne słowo. Bo przecież to co miała, nie wyparowało. Ona tego szuka i nazywa to procesem. I to nawet rozsądne. Tyle że trzeba zauważyć: albo metody jej pracy są złe, albo ludzie wokół niej. Nie wiem, nie jestem upoważniony, by wyrokować, ale wyniki jasno pokazują stan rzeczy" - stwierdził wprost komentator BBC, David Law.

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Hubert Hurkacz ostatnią nadzieją Polaków na singlowy triumf na Wimbledonie

Wraz z odpadnięciem z turnieju Igi Świątek jedynym polskim singlistą na Wimbledonie pozostaje Hubert Hurkacz. Wrocławianin w niedzielę zagra w 1/8 finału, a jego rywalem będzie Jan-Lennard Struff. Pozostali reprezentanci naszego kraju w grze pojedynczej z szansą na wielkoszlemowe trofeum pożegnali się już wcześniej. W pierwszej rundzie Maja Chwalińska z powodu problemów zdrowotnych przegrała z Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6, Magda Linette wyeliminowana została przez Mirrę Andriejewą 5:7, 4:5, a Magdalena Fręch przegrała z Anną Kalinską 6:7(5), 6:4. Kamil Majchrzak natomiast musiał uznać wyższość Zachary'ego Svajdy, który pokonał Polaka 2:6, 6:2, 6:7(5), 6:4, 6:3 w drugiej rundzie.

Iga Świątek Henry Nicholls East News

Iga Świątek przegrała z Alexandrą Ealą w meczu o czwartą rundę Wimbledonu 2026 HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Iga Świątek przegrała z Alexandrą Ealą, bo walczyła w tym meczu nie tylko z nią. MAJA SMIEJKOWSKA East News





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