Głośno po meczu Igi Świątek. Brazylijczycy wyrazili się jasno o Polce

Iga Świątek od kilkunastu dni dostarcza kibicom powody do radości w Roland Garros. Dla reprezentantki Polski jest to niezwykle ważny wielkoszlemowy turniej, bowiem broni teraz tytułu, który wywalczyła w 2022 r. Jak na razie idzie jej znakomicie na kortach w Paryżu. Bez większych problemów awansowała do półfinału imprezy. Tam jednak trochę kłopotów przysporzyła jej Beatriz Haddad Maia. Szczególnie kluczowy był drugi set. Raszynianka musiała poradzić sobie z kryzysem, bowiem zaczęła popełniać dużo błędów. W porę jednak wróciła na właściwe tory, odrobiła straty i jeszcze wyszła na prowadzenie. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 6:2, 7:6 (7) dla Polki.

Iga Świątek w finale Roland Garrosa. Wielkie osiągnięcie Poli. Brazylijczycy pod wrażeniem