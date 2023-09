Po tym, jak Iga Świątek odpadła z US Open 2023, pojawiły się pomysły, by wprowadzić do gry i zawodowej codzienności tenisistki jakąś zmianę. Zrobiło się głośno o niejakiej rewolucji, która mogłaby dotknąć sztab szkoleniowy. Wedle Artura Szostaczko mógłby do niego dołączyć ktoś jeszcze. Taki obrót spraw byłby sporą niespodzianką, wszak Iga lubi pracować z zaufanym gronem osób i zdaje się nieskora do jego rozszerzenia. Komentarza w tej sprawie udziela teraz Łukasz Kubot.