Głośno o zachowaniu Świątek. Od razu to zauważono, obrazki poszły w świat

Po zakończeniu współpracy z Wime Fissettem, Iga Świątek potrzebowała trochę czasu dla siebie, a później rozpoczęła treningi z nowych szkoleniowcem, Francisco Roigiem. Pierwszym testem dla Raszynianki i jej trenera była rywalizacja w Stuttgarcie.

O ile nasza najlepsza zawodniczka zakończyła rywalizację na niemieckich kortach wcześniej, niż jej kibice by sobie życzyli, to kolejne występy Świątek i tak przynosiły pozytywne oceny, skupiając się przede wszystkim na zachowaniu Igi, które różni się od tego, co widzieliśmy jeszcze niedawno.

Tuż przed pożegnaniem się z Fissettem, Świątek była niezwykle nerwowa na korcie, co nie pomagało jej w spokojnym podejściu do meczu i kontrolowaniu sytuacji. Komentator Karol Stopa teraz mocno zaznaczył to, jak bardzo zmieniło się podejście tenisistki, która na gorąco po kolejnych meczach mówiła ze spokojem, że musi przeanalizować swoje błędy.

- Mogę mówić same pozytywne rzeczy o tym wszystkim, co się zdarzyło po tym spotkaniu. Bardzo mądre podejście do przegranej (…) Z całą pewnością atmosfera została trochę wyczyszczona, jest dużo lepiej. Śmiesznie brzmi jak się chwali kogoś, kto przegrał spotkanie, ale ja - gdybyś mnie zapytał na antenie, to byłbym skłonny powiedzieć, że to był dobry występ. Po tym rozedrganiu, po tych wszystkich jakiś histerycznych reakcjach i rzeczach, których naprawdę nie chcieliśmy oglądać, było dość spokojnie. A tenisowo długi czas było naprawdę, naprawdę nieźle - analizował na kanale "3 serwis" na YouTube.

Ja mam same pozytywne wrażenia z tego meczu i ocen, które powstały po tym spotkaniu. Niech to idzie dalej tą drogą. Trzeba trochę poczekać, trzeba dać szansę. Zobaczymy, co będzie

Stopa od razu zaznaczył także, jest to jedynie wstęp do przyszłych występów Polki i jej przebudowany zespół powinien dostać wolną rękę, aby wprowadzić swój pomysł na grę. - Nastąpiła zmiana i trzeba otworzyć nowy rozdział, trzeba zapisać te kolejne karty trochę inaczej. No dajmy tym ludziom szansę. Niech popracują, niech pokażą - dodał.

