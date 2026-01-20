Yue Yuan przedarła się do głównej drabinki Australian Open przez kwalifikacje. Skala trudności dla Chinki powędrowała znacząco w górę, zwłaszcza, że już na starcie trafiła na wiceliderkę rankingu WTA - Igę Świątek. Nie przestraszyła się jej jednak, stawiając utytułowanej rywalce trudne warunki. I utrzymując impet, którego nabrała w meczach eliminacyjnych.

W efekcie 130. zawodniczka światowego rankingu doprowadziła od tie-breaka w pierwszym secie, wymuszając na Idze Świątek 21 błędów przy 13 własnych pomyłkach. W drugiej partii ugrała już tylko trzy gemy i odpadła z wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne, lecz mogła to zrobić z podniesioną głową.

Sama Iga Świątek przyznała po meczu przed kamerą Eurosportu, że starcie z Yue Yuan było dla niej wymagające. I w wielu momentach znajdowała się pod presją.

Zyskałam sporo doświadczenia dzięki temu, że już teraz, na tym etapie turnieju mogłam znaleźć się w takiej sytuacji, grać te najważniejsze punkty i iść do przodu. Więc głównie właśnie cieszę się, że w pierwszym secie te najważniejsze punkty w tie-breaku wygrałam i po prostu szłam po swoje

Australian Open. Analiza po meczu Igi Świątek. Wytykają błędy Polki

Występ Igi Świątek przeanalizowała w rozmowie z TNT Sports Anne Keothavong - 48. niegdyś w rankingu WTA Brytyjka stwierdziła, że Polka w początkowej fazie meczu była aż nazbyt agresywna w swojej grze.

- Nie sądziłam, że to będzie kiedykolwiek powodem do zmartwień, ale byłam zaskoczona tym, jak Świątek rozpoczęła, jakie było jej podejście do meczu i jak mocno chciała uderzać piłkę - powiedziała 42-latka, cytowana przez portal Tennis 365.com.

I dodała: - Czuję, że nie musi być tam śmiała i zuchwała na starcie każdego spotkania. Widzimy, jak je rozpoczyna. Szybkość jest znacznie większa w pierwszych trzech czy czterech gemach niż w trakcie reszty meczu. Próbuje zmiażdżyć i zmieść swoje przeciwniczki.

Z jej opinią zgodził się wspomniany już Tim Henman. - To prawie tak, jakby chciała wysłać wiadomość do wszystkich na turnieju, jak dobrze gra. Ale prawda jest taka, że jedyną osobą, od której miała być lepsza tego dnia, była Yuan - stwierdził.

Napomknął także przy okazji o przykrych konsekwencjach, jakie niosła ze sobą zbyt waleczna postawa Igi Świątek, nawiązując do jej niewymuszonych błędów.

Przez to, że od samego początku popełniała niewymuszone błędy, utrudniła sobie życie. Zdołała wygrać pierwszego seta i zamknąć mecz w dwóch partiach, ale pozostawienie sobie większego marginesu pomogłoby jej szybciej ustawić się w dogodnej sytuacji

