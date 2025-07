Głośno o tym, co na korcie zrobiła Iga Świątek. Rywalki już wiedzą

Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu pokonała Ludmiłę Samsonową i po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału seniorskiej edycji tej wielkoszlemowej imprezy. Pod wrażeniem występu Polki jest Łukasz Kubot, który na antenie Polsatu Sport na czynniki rozłożył to, co było dostrzegalne w grze 24-latki. Zwrócił uwagę m.in. na wiadomość, jaką swoją grą była liderka rankingu WTA wysłała rywalkom.