Iga Świątek zmagania w sercu Italii rozpocznie od drugiej rundy. Rozpocznie, bo wciąż czeka na swoje premierowe starcie, które powinno odbyć się w piątek. W środę Polka poznała natomiast swoją rywalkę. Została nią reprezentantka Stanów Zjednoczonych Caty McNally, która ograła 6:2, 6:3 występującą pod australijską flagą Rosjankę Darię Kasatkinę.

Dla naszej tenisistki zmagania w Rzymie to ostatni test przed powrotem do swojego "paryskiego królestwa". Wielkoszlemowa rywalizacja na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się 24 maja. Dlatego wielu ekspertów już teraz zastanawia się, co przyniesie ze sobą tegoroczna odsłona wielkoszlemowej francuskiej imprezy.

Roland Garros. Typy byłej liderki rankingu WTA. Iga Świątek na liście

Swoją analizę przeprowadziła w studiu "Tennis Channel" Tracy Austin. Była liderka rankingu WTA miała za zadanie przedstawić czteroosobową listę swoich kandydatek do końcowego triumfu, zaczynając od ostatniego miejsca. I właśnie na pozycji numer cztery umieściła Igę Świątek. Choć sama żałowała, że Polka znalazła się tak daleko.

To jedna z kandydatek, o którą toczyła się walka. Musiałam umieścić na liście Igę Świątek. Niestety, wstawiłam ją na miejsce numer cztery, ponieważ nie pamiętam, by Iga dotarła do półfinału od września minionego roku. Przegrywa wcześniej. Ale wygrała Rolanda Garrosa łącznie cztery razy, notując przy tym serię trzech tytułów z rzędu

I mówiąc o zmianie w sztabie szkoleniowym Igi Świątek, dodała: - Ma nowego trenera Francisco Roiga. To była dla niej zupełna nowość przed Stuttgartem, gdzie szybko odpadła. Może pomoże im te kilka tygodni i praca nad serwisem.

Tracy Austin zaznaczyła także, że sama obecność na wyjątkowych dla siebie kortach Rolanda Garrosa może oddać Polce skrzydeł, przywołując piękne wspomnienia.

- Kiedy wejdzie na kort, na którym wygrywała już czterokrotnie, myślę że odzyska dobre odczucia - stwierdziła.

Na trzecim miejscu swojego rankingu Tracy Austin umieściła Jelenę Rybakinę, na drugim miejscu znalazła się Coco Gauff, a główną faworytkę do zgarnięcia tytułu Amerykanka widzi w Arynie Sabalence.

