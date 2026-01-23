Głośno o Świątek po tym, co zrobiła Gauff. Aż trudno w to uwierzyć

W piątkowych potyczkach Australian Open nie zabrakło niespodzianek. Z turniejem pożegnała się między innymi Jasmine Paolini. Kilkudziesięciominutowy szok przeżyła także Coco Gauff. Faworytka musiała wracać ze stanu 0:1 w setach w konfrontacji z Hailey Baptiste. I młodsza ze sportsmenek zrobiła to w wielkim stylu. Podczas drugiego seta starszej oponentce nie oddała ona choćby jednego gema. Nieco więcej walki pojawiło się w decydującej partii, lecz ta także padła łupem wyżej notowanej sportsmenki.

"Ona grała świetnie w pierwszym secie. Może gdybym zdobyła kilka punktów na moją korzyść, wynik mógłby być inny, ale nie byłam zbyt zdenerwowana. Powiedziałam tylko, że jeśli ona gra tak przez cały mecz, a ja nie potrafię podnieść swojego poziomu, to gratuluję jej, ale udało mi się podnieść swój poziom. Cieszę się, że udało mi się zachować spokój psychiczny" - przyznała trzecia rakieta globu tuż po pojedynku, cytowana przez "mirror.co.uk".

Gauff goni Świątek w prestiżowym zestawieniu. Polka nie ma sobie równych

Spore wrażenie na kibicach zrobił zwłaszcza set zakończony wynikiem 6:0. I to właśnie z tego powodu głośno na moment zrobiło się o Idze Świątek. A chodzi dokładnie o liczbę partii wygranych w takim właśnie stosunku podczas wielkoszlemowych imprez. Profil statystyczny "OptaAce" w serwisie X poinformował, że Amerykanka ma ich na koncie już jedenaście. Poza konkurencją jest jednak obecna podopieczna Wima Fissette'a. "Tylko Iga Świątek (32) zgarnęła więcej setów z wynikiem 6:0" - ogłosili autorzy wpisu.

Wyczyn ten prędko nie zostanie przebity. Goniąca Polkę Coco Gauff ma sporą stratę, a przecież Raszyniankę nadal wciąż stać na rozbijanie rywalek. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych turniejach? Póki co w Australian Open nasza rodaczka aż pięciokrotnie wypiekała popularnego "bajgla". I kto wie czy "piekarnia" 24-latki nie powiększy się w najbliższych dniach. Na Wimbledonie wiceliderka WTA wygrywała partię w ten sposób sześciokrotnie. Siedem to magiczna liczba podczas US Open. W triumfach 6:0 zdecydowanie króluje, i tu nie ma zaskoczenia, Roland Garros. Iga Świątek doszczętnie rozbijała rywalki aż czternaście razy.

Kolejna okazja na ucieczkę od pozostałych gwiazd nastąpi w sobotni poranek. Tekstowa relacja na żywo z meczu Świątek - Kalinska w Interia Sport.

Liczba setów wygranych 6:0 przez Igę Świątek w Wielkich Szlemach:

Australian Open - 5

Roland Garros - 14

Wimbledon - 6

US Open - 7

