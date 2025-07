Iga Świątek w miniony weekend przeszła do historii jako pierwsza polska singlistka, która sięgnęła po końcowy triumf na Wimbledonie. W finale pokonała ona Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 i odebrała trofeum mistrzowskie z rąk księżnej Kate, patronki All England Lawn Tennis & Croquet Club.

"To jest bardzo ciekawa historia. Nie wszystko z tej historii mogę ujawnić publicznie. Ani Iga, ani Janik nie byli świadomi tego, czy druga strona na taniec się zgodziła. Wynikła tam pewna zachęta zaplanowana przez organizatorów. (...) Myślę, że to przeuroczy moment, bardzo tradycyjny. Podobnie zresztą jak cały charakter tej kolacji. Jest to wydarzenie wyjątkowe i nie ma drugiej takiej celebracji mistrzów sportu jak na Wimbledonie. Myślę, że wypadło świetnie. Z tego, co wiem, oboje się świetnie bawili" - zdradziła.