W ostatnim czasie na nowo niezwykle głośno zrobiło się wokół Darii Abramowicz, która nieustannie współpracuje z Igą Świątek w roli psychologa, co wywołało falę dyskusji choćby w momencie zmiany trenera przez czwartą obecnie rakieta świata. Sama zawodniczka otwarcie stanęła jednak w obronie całego swojego sztabu.

- Praca, którą wykonuję z Maciejem (Ryszczukiem - przyp. red.) oraz Darią, a także gra z tym samym sparingpartnerem przez wiele, wiele lat - czuję, że to działa i to dobry proces. Właśnie dlatego nie zmieniłam reszty swojego sztabu - ogłosiła Iga Świątek jeszcze w Stuttgarcie.

24-latka nieustannie podkreśla zresztą, jak ważną postacią jest dla niej Daria Abramowicz, na którą będzie mogła liczyć podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Nieobecnie w Niemczech psycholożka znów dołącza bowiem do reszty sztabu na Półwyspie Iberyjskim.

- Tutaj w boksie siedziało czterech panów, a w Madrycie dojdzie jeszcze jedna osoba, której w Stuttgarcie nie było. Nie chcę niczego sugerować, bo to nie mój zamiar, ale większość napięć, jakie oglądaliśmy ostatnio, kręciła się dookoła relacji między osobami z boksu a Igą. Zmieni się na pewno punkt odniesienia, zmienią się rozmowy w boksie. To po prostu będzie inaczej wyglądało - odniósł się do zaistniałej sytuacji w podcaście "Trzeci Serwis" Karol Stopa.

WTA Madryt. Jelena Rybakina wprost o współpracy z psychologiem

A jak wygląda kwestia współpracy z psychologami u innych tenisistek? Głos w tej sprawie zabrała ostatnio liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka. - Mam ogromny zespół. Mam dwóch trenerów, trenera przygotowania fizycznego, partnera do gry w ataku, menedżera i agentów. Mam statystyka. Mam oczywiście fizjoterapeutę. Nie mam trenera mentalnego, cały mój zespół jest moim trenerem mentalnym, a ja jestem dla nich trenerem. W ten sposób stajemy się silniejsi - mówiła Białorusinka podczas turnieju w Miami. Dodała przy tym, że wsparciem psychicznym jest jej... czworonożny przyjaciel o imieniu Ash.

Teraz głos na ten sam temat zabrała Jelena Rybakina. Jej wypowiedź cytuje w mediach społecznościowych Dominik Senkowski, który sam zapytał wprost reprezentantkę Kazachstanu o to, czy korzystała lub korzysta z pomocy psychologa. Jak ujawniła, ma za sobą takie doświadczenia, lecz postanowiła je szybko zakończyć.

- Nie pracuję z nikim. Próbowałam, ale to było tylko kilka sesji. Myślę, że najwięcej zyskuję dzięki doświadczeniu w tourze. Do tego jeśli masz dobry zespół, mogą ci pomóc psychicznie - stwierdziła Jelena Rybakina. I dodała:

Każdy jest inny, ale na razie jestem zadowolona z tego, jak wygląda mój team

Jelena Rybakina

Iga Świątek

Daria Abramowicz i Iga Świątek

