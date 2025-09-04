W środę Iga Świątek przystąpiła do trzeciego w swojej karierze ćwierćfinału US Open. Dotychczas jej bilans w takich spotkaniach był remisowy. W 2022 roku Polka zdołała pokonać w dwóch setach Jessikę Pegulę, by finalnie sięgnąć po swój pierwszy triumf wielkoszlemowy w Nowym Jorku. Dwa lata później ta sama przeciwniczka okazała się już zbyt mocna.

Przy trzecim podejściu na Polkę znów czekała Amerykanka. Amanda Anisimova koniecznie chciała zemścić się na Świątek za kompromitującą porażkę 0:6, 0:6 w finale niedawnego Wimbledonu. I trzeba przyznać, że jej się to udało.

Świątek przez długi czas toczyła wyrównany pojedynek z Anisimovą, lecz w kluczowych momentach wyraźnie szwankował jej pierwszy serwis. Zbyt mała skuteczność podań dawała rywalce wiatr w żagle, a ta bez skrupułów zdołała wykorzystać swoją szansę. Anisimova pokonała Świątek 6:4, 6:3 i w nagrodę czeka ją półfinałowe starcie z Naomi Osaką, której szkoleniowcem od niedawna jest Tomasz Wiktorowski - były trener m.in. Igi Świątek oraz Agnieszki Radwańskiej.

Świątek po przegranej nie kryła irytacji. Jeden dziennikarz przelał czarę goryczy

Trudno jest dziwić się faktowi, że po przegranym ćwierćfinale Iga Świątek nie była w najlepszym nastroju. Na oficjalnej pomeczowej konferencji prasowej Polka wdała się w niezręczną wymianę zdań z jednym z dziennikarzy. Irytację Raszynianki wywołały pytania dotyczące zmęczenia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, zadane w kontekście ilości rozegranych spotkań. W odpowiedzi na pytanie o pierwszą z tych kwestii Świątek zdecydowała się na lakoniczną odpowiedź. - Cóż, no nie wiem. Nie było tak, żeby moje mecze były jakieś wyczerpujące tutaj - rzekła Świątek.

Znacznie bardziej rozbudowana była odpowiedź na pytanie związane z psychiczną stroną zmęczenia sezonem. Świątek nie ukrywała swojej irytacji, a w pewnym momencie pozwoliła sobie nawet na komentarz bezpośrednio odnoszący się do dziennikarza.

To spytaj tych, którzy układają nasz terminarz. My musimy się dostosować. A może ty potrzebujesz przerwy? Wyglądasz, jakbyś potrzebował. Skoro tak, to co tutaj robisz?

Marek Furjan krytycznie po zachowaniu Świątek. "Kompletnie nie rozumiem"

Ta wymiana zdań odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Spora grupa kibiców stanęła po stronie Świątek w starciu z jednym z dziennikarzy. Inni zwracali uwagę na to, że Polka po raz kolejny w przeciągu niedługiego czasu wikła się w gierki słowne z przedstawicielami mediów. Swój głos w tej sprawie zabrał również ekspert telewizyjny Marek Furjan. Biorąc pod uwagę jego słowa, raczej bliżej mu do tego drugiego obozu. Niezbyt przychylnie ocenił onpostawę Świątek podczas ostatniego spotkania z mediami.

Poziom pytań na konferencjach tenisowych nie jest zbyt wysoki i wiemy to nie od dziś. Niemniej napięcia Igi w tej sytuacji kompletnie nie rozumiem. Pytanie z gatunku normalnych, zadane w sposób kulturalny i wyważony. Kompletnie niepotrzebne przedłużenie serii dziwnych reakcji z poprzednich konferencji (gdy pytania/tematy były o wiele słabsze - stwierdził Furjan w komentarzu opublikowanym na portalu "X", pod filmem z nieszczęsnej konferencji.

Rozwiń

Po porażce w ćwierćfinale US Open Świątek będzie miała chwilę na odpoczynek i przygotowanie się do reszty sezonu. Najbliższym startem Polki powinien być turniej WTA 500 w Seulu, który rozpocznie się 15 września. Raszynianka znalazła się na liście uczestniczek tych zmagań.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek TIMOTHY A. CLARY AFP

Iga Świątek i Wim Fissette podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP