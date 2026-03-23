Głośno o nagłej decyzji Świątek. Rosjanie i Belgowie już dostrzegli. Jest reakcja

Iga Świątek 23 marca 2022 roku dowiedziała się, że pierwszy raz w swojej karierze zostanie numerem jeden żeńskiego tenisa. Stało się to jasne, gdy koniec sportowej kariery oficjalnie ogłosiła Ash Barty. Dokładnie cztery lata później Polka podjęła bez wątpienia naprawdę trudną decyzję.

Iga ogłosiła, że po kilkunastu miesiącach zakończyła się jej współpraca z trenerem Wimem Fissettem. Stało się to prawdopodobnie ze względu na mocno przeciętny początek tego sezonu, a także końcówkę poprzedniego. Turniej WTA 1000 w Miami być może przelał ostatecznie czarę goryczy.

Rosjanie i Belgowie reagują. Głośno o Świątek

Decyzja Igi nie umknęła oczywiście uwadze zagranicznych mediów. Naturalnie najwięcej skupienia tej sprawie widać w Belgii oraz Rosji.

"Prawie osiemnaście miesięcy po rozpoczęciu wspólnej przygody, Polka, która zmaga się z trudnościami w karierze sportowej, postanowiła obrać inną drogę. Pogrążona w wątpliwościach po nieudanym początku sezonu, Iga Świątek (WTA 3) podjęła mocną decyzję" - czytamy na belgjiskim portalu "dhnet.be".

"W poniedziałkowe popołudnie polska zawodniczka ogłosiła rozstanie z trenerem Wimem Fissettem. Belg był u jej boku przez prawie osiemnaście miesięcy. Odpadła w meczu otwarcia w Miami, a Świątek ma problemy na początku sezonu. Z bilansem 12 zwycięstw i 6 porażek (skuteczność zwycięstw 66,67%), nie zdobyła jeszcze tytułu" - podsumowano.

"Trzecia tenisistka świata Iga Świętek ogłosiła rozstanie z trenerem Wimem Fissettem. Polska tenisistka ogłosiła swoją decyzję w mediach społecznościowych po rozczarowującym występie w turnieju Miami Masters, gdzie odpadła w drugiej rundzie. Pozostała część zespołu pozostaje niezmienna. Obiecała przedstawić swoje plany na przyszłość później" - to z kolei komentarz "sport-express.ru".

Iga Świątek kończy niezwykłą współpracę. Potwierdziły się doniesienia. Andrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East News East News

Iga Świątek i jej nowy trener Wim Fissette AFP

Tommy Paul - Raphael Collignon. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport