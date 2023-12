Iga Świątek i Hubert Hurkacz intensywnie przygotowują się do nadchodzącego sezonu. Chociaż oficjalnie zainaugurują go dopiero 30 grudnia podczas drużynowego turnieju United Cup, to w akcji zobaczymy ich już zdecydowanie wcześniej. Wszystko ze względu na fakt, że oboje zdecydowali się na start w pokazowych rozgrywkach World Tennis League, które odbędą się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.