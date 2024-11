"Biało-Czerwone" do gry przystąpią w środowe popołudnie, a do rozegrania będą miały dwa spotkania singlowe i jedno deblowe. Na korcie zobaczymy m.in. Świątek, która ma zmierzyć się z Paulą Badosą . Rywalka 23-latki w ostatnich miesiącach zmagała się z problemami zdrowotnymi, na co nasza reprezentantka zwróciła uwagę podczas konferencji prasowej.

"Paula ma umiejętności i motywację, żeby wrócić na szczyt. Śledziłam to, jak przebiegał jej sezon i obawiałam się, czy da radę znów rywalizować na wysokim poziomie. Kontuzje skutecznie jej to uniemożliwiały. Niekiedy próbowała, ale to nie wystarczyło. Szczerze mówiąc, to bardzo się cieszę, widząc ją na korcie i biorącą udział w kolejnych turniejach, jak US Open. To niesamowicie miła osoba i czuję, że naprawdę walczy o to, żeby wrócić na dobre" - powiedziała.