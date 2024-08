Iga Świątek w tym roku po raz kolejny sięgnęła po wielkoszlemowe trofeum podczas turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Z pewnością dodało jej to pewności siebie przed kolejnym turniejem tej samej rangi. Na kortach trawiastych Wimbledonu liderka światowego rankingu nie spisała się jednak najlepiej. Z walką o końcowe trofeum pożegnała się już bowiem w trzeciej rundzie, sensacyjnie przegrywając z Julią Putincewą . Polka nie miała jednak zbyt wiele czasu, aby przeanalizować swoje występy. Na krótko po zakończeniu Wimbledonu bowiem tenisiści i tenisistki po raz kolejny przenieśli się na korty ceglane, aby powalczyć o medale na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich. I choć Świątek stawiana była w roli faworytki, a wiele jej rywalem albo wycofało się z imprezy, albo dość szybko z niej odpadło, 23-latce nie udało się sięgnąć po złoto. Ostatecznie zadowolić musiała się trzecim miejscem i brązowym krążkiem.

Co składa się na sukces w tenisie? "Iga Świątek robi to bardzo dobrze" WIDEO

Zamieszanie wokół Igi Świątek. Kibice pełni obaw, Wojciech Fibak reaguje

Po zakończeniu rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek wzięła krótką przerwę, aby odpocząć i naładować baterie. Mimo to w Cincinnati 23-latce także nie udało się sięgnąć po końcowe trofeum. W półfinale pokonana została przez Arynę Sabalenkę, która wygrała 6:3, 6:3. Występ Polki w meczu z Białorusinką zaniepokoił kibiców do tego stopnia, że zaczęli oni snuć swoje własne teorie na temat "nagłego spadku formy" liderki światowego rankingu. Od komentarza nie powstrzymał się wówczas Maciej Ryszczuk , który publicznie stanął po stronie swojej podopiecznej.

Na zamieszanie wokół Igi Świątek zareagował także Wojciech Fibak . Emerytowany już polski tenisista w rozmowie z Faktem ujawnił, co jego zdaniem jest być przyczyną nieco słabszych występów naszej gwiazdy w ostatnich tygodniach.

"To się rozpoczęło podczas Wimbledonu i od tego czasu trochę brakuje Idze takiej pewności siebie liderki. Przekonania o swojej dominacji. Przeniosło się to trochę na igrzyska, no i na razie nie udało się Idze tego odbudować. (...) Miejmy nadzieję, że uda się w Nowym Jorku. Korty są tam trochę wolniejsze, niż w Cincinnati, powinna czuć się bardziej komfortowo" - stwierdził.