Głośno o Idze Świątek, a tu inna Polka zgarnia tytuł. Było tuż przed północą

Weronika Falkowska i Dalayną Hewitt awansowały do finału po wymagającym spotkaniu, mającym zaskakującą dramaturgię. Po drugiej stronie siatki w półfinale stanęły rozstawione z numerem pierwszym Maria Kozyriewa oraz Iryna Szymanowicz.

Niespodziewanie jednak rosyjsko-białoruski duet w pierwszym secie został poczęstowany tenisowym "bajglem", przegrywając 0:6. W drugim obie zawodniczki wzięły się jednak w garść, nawiązując wyrównaną walkę z Polką i Amerykanką. Zakończyła się ona tie-breakiem, wygranym przez Kozyriewą oraz Szymanowicz 7:5.

O tym, kto zagra o tytuł zadecydował więc super tie-break. W kluczowym momencie więcej zimnej krwi zachowały Weronika Falkowska i jej partnerka ze Stanów Zjednoczonych, wygrywając 10:3.

Tenis. Weronika Falowska z kolejnym tytułem w karierze

Finałowy bój miał już znacznie spokojniejszy przebieg. Rywalkami Falkowskiej i Hewitt były w nim Amerykanki - Eryn Cayetano oraz Victoria Hu, które okazały się niezwykle gościnne. Przegrały bowiem gładko w 77 minut 2:6, 3:6. Dzięki temu nasza reprezentantka mogła cieszyć się z wygranej w turnieju ITF W100 w Tyler.

Rozwiń

Jak wyliczył profil "Tenis by Dawid", to już 32. zawodowy tytuł w karierze Weroniki Falkowskiej, a zarazem szósty w tym sezonie.

Rozwiń

Reprezentantka Polski wzięła także udział w singlowej rywalizacji w Tyler, lecz zakończyła ją już na pierwszej rundzie, przegrywając 1:6, 2:6 z Rosjanką Anastazją Gasanową.

Corentin Moutet - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Weronika Falkowska Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Weronika Falkowska Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP