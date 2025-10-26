Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośno o Idze Świątek, a tu inna Polka zgarnia tytuł. Było tuż przed północą

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Podczas gdy przed WTA Finals głośno jest o Idze Świątek, w sobotę tuż przed północą czasu polskiego sporo powodów do radości polskim fanom tenisa przysporzyła Weronika Falkowska. Nasza 25-letnia reprezentantka do spółki z Amerykanką Dalayną Hewitt wygrały deblowe zmagania w imprezie ITF W100 w Tyler, nie pozostawiając w decydującym boju większych złudzeń swoim rywalkom.

Weronika Falkowska w akcji
Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP_AFP

Weronika Falkowska i Dalayną Hewitt awansowały do finału po wymagającym spotkaniu, mającym zaskakującą dramaturgię. Po drugiej stronie siatki w półfinale stanęły rozstawione z numerem pierwszym Maria Kozyriewa oraz Iryna Szymanowicz.

Niespodziewanie jednak rosyjsko-białoruski duet w pierwszym secie został poczęstowany tenisowym "bajglem", przegrywając 0:6. W drugim obie zawodniczki wzięły się jednak w garść, nawiązując wyrównaną walkę z Polką i Amerykanką. Zakończyła się ona tie-breakiem, wygranym przez Kozyriewą oraz Szymanowicz 7:5.

    O tym, kto zagra o tytuł zadecydował więc super tie-break. W kluczowym momencie więcej zimnej krwi zachowały Weronika Falkowska i jej partnerka ze Stanów Zjednoczonych, wygrywając 10:3.

    Tenis. Weronika Falowska z kolejnym tytułem w karierze

    Finałowy bój miał już znacznie spokojniejszy przebieg. Rywalkami Falkowskiej i Hewitt były w nim Amerykanki - Eryn Cayetano oraz Victoria Hu, które okazały się niezwykle gościnne. Przegrały bowiem gładko w 77 minut 2:6, 3:6. Dzięki temu nasza reprezentantka mogła cieszyć się z wygranej w turnieju ITF W100 w Tyler.

    Jak wyliczył profil "Tenis by Dawid", to już 32. zawodowy tytuł w karierze Weroniki Falkowskiej, a zarazem szósty w tym sezonie.

    Reprezentantka Polski wzięła także udział w singlowej rywalizacji w Tyler, lecz zakończyła ją już na pierwszej rundzie, przegrywając 1:6, 2:6 z Rosjanką Anastazją Gasanową.

    Weronika Falkowska wywalczyła kolejny tytuł deblowy w sezonie 2024
    Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Weronika Falkowska
    Foto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP

