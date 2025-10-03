Głośne słowa Świątek, potem riposta. A teraz nagle taka decyzja. Wycofanie stało się faktem

Iga Świątek w ostatnim czasie w pewnym sensie znalazła się na świeczniku. Polka bowiem w głośnych słowach skrytykowała WTA za organizację sezonu, która prowadzi do wycieńczenia organizmu wielu zawodniczek. - Sezon jest długi, a w jego drugiej części zawodnicy są bardziej zmęczeni. Najtrudniejsza jest ta zmiana w Azji, bo czujesz, że sezon dobiega końca, ale nadal musisz dać z siebie wszystko - rozpoczęła Iga na konferencji prasowej.

- Nie wiem, jak będzie wyglądała moja kariera za kilka lat. Być może będę musiała opuścić niektóre turnieje, nawet jeśli będą one obowiązkowe. Przepisy WTA sprawiają, że to dla nas prawdziwe szaleństwo. Nie da się zmieścić wszystkiego w harmonogramie - dodała, poniekąd zmuszając do refleksji WTA. Polka dostała poparcie ze strony Carlosa Alcaraza. Hiszpan przyznał wprost. - Zgadzam się z Igą - powiedział w Tokio.

Zheng wycofuje się z Wuhan. Wcześniej stanęła w kontrze do Świątek

W opozycji do naszej gwiazdy stanęła Qinwen Zheng. - To jest część sportu. U profesjonalistów tak to wygląda. Musimy rozegrać wiele turniejów, bo taki jest kalendarz - wypaliła Zheng, która nie dokończyła spotkania z Lindą Noskovą w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Chinka wracała wówczas po kontuzji łokcia, która zmusiła ją do operacji. W przeszłości podobny zabieg przeszedł, choćby Novak Djoković.

22-letnia mistrzyni olimpijska z Paryża nie wytrzymała obciążeń, które niosła za sobą rywalizacja na najwyższym poziomie z zawodniczką z tak dużą siłą gry jak Noskova. Jak się okazuje problemy zdrowotne Zheng są na tyle poważne, że nie zobaczymy jej w turnieju WTA 1000 w Wuhan, gdzie rok temu dotarła do finału. Doniesienia medialne potwierdzili oficjalnie organizatorzy.

"Z przykrością informujemy, że Qinwen Zheng wycofała się z tegorocznego turnieju Ningbo Open z powodu kontuzji. Wiemy, jak wiele znaczy dla chińskich kibiców i będziemy jej kibicować na każdym kroku powrotu do zdrowia. Wracaj do zdrowia, Qinwen" - napisali w oficjalny komunikacie w mediach społecznościowych. W turnieju w Wuhan pierwszy raz od US Open zagrają wspólnie Iga Świątek i Aryna Sabalenka.

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek zrezygnowała z gry w Pekinie. W rankingu WTA straci tysiąc punktów Jason Whitman/NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek rywalizowała z Qinwen Zheng o awans do półfinału WTA 1000 w Indian Wells CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Tenis. Na zdjęciu mistrzyni olimpijska z Paryża Qinwen Zheng oraz wiceliderka rankingu WTA - Iga Świątek Chu Chen / XINHUA / Xinhua via AFP / DAVID GRAY / AFP AFP