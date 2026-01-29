Głośne słowa Świątek i jest reakcja WTA. Wydano oficjalne oświadczenie

Wszystko zaczęło się od nagrania po meczu Coco Gauff. Amerykanka, która boleśnie przegrała z Eliną Switoliną, w całym meczu wygrywając jedynie trzy gemy, postanowiła za kulisami wyżyć się na rakiecie tenisowej. Jak sama przyznała później na konferencji prasowej, nie chciała robić tego na korcie, by dawać zły przykład, a miała nadzieję na wyładowanie emocji gdzieś, gdzie nikt nie będzie tego widział. Ostatecznie wideo z uderzania rakietą o podłogę obiegło świat. Rozgorzała dyskusja dotycząca prywatności tenisistek i tenisistów.

Iga Świątek powiedziała mocne słowa, za nią poszli inni

Podczas pomeczowej konferencji prasowej Iga Świątek została zapytana o to, co przydarzyło się Coco Gauff. Polka nie miała żadnych wątpliwości i nie hamowała się w swojej wypowiedzi.

Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? One są obserwowane nawet przy wypróżnianiu. Byłoby miło mieć nieco prywatności. Nie zawsze chce się być tak uważnie obserwowanym

Do Polki dołączali kolejni - na temat prywatności i przypadku Gauff mówili m.in. Novak Djoković, Amanda Anisimova czy Jannik Sinner. Wszyscy, jednym głosem, stawali za Amerykanką, którą dopadła chwila frustracji. Ostatecznie oświadczenie w tej sprawie postanowiło wydać także WTA.

WTA wydało oficjalne oświadczenie

Według niektórych kibiców Gauff i pozostali muszą ponosić cenę sławy i tego, jak wiele pieniędzy zarabiają. WTA postawiło jednak sprawę jasno i pokazało, że chce dbać o dobre samopoczucie swoich zawodniczek.

Niedawne niepokoje zawodniczek WTA dotyczące kamer w strefach poza kortem, zgłaszane podczas Australian Open, są całkowicie uzasadnione. To bardzo ludzka i sprawiedliwa prośba – zawodniczki potrzebują przestrzeni, w której mogą odpocząć i nie czuć się stale obserwowane. Zapewnienie takiej przestrzeni jest częścią naszej odpowiedzialności jako dyscypliny sportowej. WTA zobowiązuje się do słuchania swoich zawodniczek i reagowania na tego typu obawy

Wielkoszlemowe turnieje, choć współpracują z obiema federacjami tenisowymi, to nie są im całkowicie podporządkowane. To oznacza również, że organizatorzy mogą narzucić w nich inne zasady, ustalone wewnętrznie zasady. Apel WTA może jednak poskutkować w kontekście krążących po sieci nagrań.

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Iga Świątek AFP

PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB. Skrót meczu Polsat Sport