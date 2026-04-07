Głośna decyzja Świątek, kolejny powrót faktem. Tenisowy raj za miliony

W ostatnich dniach media społecznościowe obiegały filmiki z Rafa Nadal Academy. Iga Świątek pojawiła się tam, by pod okiem swojego nowego szkoleniowca Francisco Roiga przygotowywać się do części sezonu rozgrywanej na mączce. To pierwsze dni ich współpracy, otwarcie przypadnie na turniej WTA 500 w Stuttgarcie (od 13 kwietnia). Wybór lokalizacji nie może dziwić, bo Roig w latach 2007-2022 pracował w sztabie 22-krotnego zwycięzcy Wielkich Szlemów. Sam Nadal zresztą też przygląda się ich treningom, dodaje własne wskazówki.

Wielu kibiców wskazuje, że może to być jakiegoś rodzaju współpraca, uważają że kilka filmików na kontach akademii w tak krótkim okresie nie jest przypadkowe czy bezinteresowne. Trzeba jednak też podkreślić, że placówki "Rafy" po 10 latach funkcjonowania nie trzeba w Hiszpanii nikomu "przedstawiać".

Dla Polki to kolejny powrót do niej. Trenowała i regenerowała bark w niej w 2022 roku po wycofaniu się z "tysięcznika" w Madrycie, a w 2023 r. wzięła udział w ceremonii zakończenia roku szkolnego, wygłosiła przemówienie dla absolwentów.

Akademia Rafaela Nadala robi wrażenie. Czesne również rzuca na kolana

Została otwarta w czerwcu 2016 roku, była budowana od 2014 r. Mieści się w 49-tysięcznym mieście Manacor, z którego pochodzi legendarny tenisista. O jej sukcesie świadczy fakt zwiększenia liczby kortów z 27 do 45 przed siedmioma laty. Poniżej przedstawiamy pełną rozpiskę. Młodzi zawodnicy mają tam "raj na ziemi", ale opłaty nie są niskie. Za rok nauki (szkoła funkcjonuje dla osób w wieku 10-18 lat) płaci się 50-60 tysięcy euro w zależności od tego, czy wybierze się opcję z internatem. Dodajmy, że podobne stawki obowiązują w akademiach amerykańskich czy tej francuskiej Patricka Mouratoglou.

Infrastruktura w Rafa Nadal Academy:

- 45 kortów tenisowych (23 twarde - 19 zewnętrzne, 4 wewnętrzne; 22 ziemne - 15 zewnętrzne, 7 półkrytych, to na jednym z tych ostatnich ostatnio widziano Igę Świątek)

- 7 kortów padlowych

- 2 korty squashowe

- basen o długości 25 metrów

- siłownia ze SPA

- boisko do piłki nożnej

- restauracja, kawiarnia, muzeum

- Rafa Nadal International School

- 140 miejsc w akademiku

Przez akademię przewinęli się tacy zawodnicy jak Casper Ruud, Alina Korniejewa, Jaume Munar, Martin Landaluce czy Alexandra Eala. W lipcu w ośrodku trenowały córki Rogera Federera. Jak donosiło Cinco Dias, w 2025 r. Nadal sprzedał 44,9 proc. udziałów dla GPF Capital za 94 miliony euro. Nie zmieniło to jednak tego, że w strukturach znajdują się jego bliscy: mama, wujek Toni czy trener Carlos Moya.

Nadal od młodych lat myślał o dobru społecznym. W 2008 r. mając 22 lata założył fundację, której prezesem mianował właśnie mamę, a w 2010 r. w Indiach ruszyła jego pierwsza szkoła.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu Polsat Sport