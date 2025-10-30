Gigantyczne rozczarowanie. Wszyscy czekali na Igę Świątek. Wielkie święto zepsute

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, WTA Finals odbywa się w saudyjskim Rijadzie. Niestety, ale ta bardzo ważna tenisowa impreza została całkowicie zaniedbana pod względem marketingowym.

To znakomita okazja ku temu, aby WTA mogła wypromować kobiecego tenisa na całym świecie i zbudować w przestrzeni medialnej ten turniej jako bardzo ważne wydarzenie - jakim oczywiście jest.

Tuż przed turniejem największy potencjał drzemie oczywiście w sesji zdjęciowej, podczas której najlepsze tenisistki roku pozują wspólnie w specjalnie przygotowanych na tę okazję kreacjach.

Rozwiń

W poprzednich latach na bieżąco pokazywane były kulisy przygotowań do sesji. Przedstawiano to jako tenisowe wydarzenie roku, a kibice mogli żyć tym wydarzeniem przez wiele godzin. A teraz...

Do godziny 22:30 czasu środkowoeuropejskiego na żadnym profilu w mediach społecznościowych należącym do WTA nie ukazały się żadne treści związane z tym wydarzeniem.

Nie pokazali nic. Kibice czekali, rozczarowanie jest ogromne

Kibice czekający na efekty wyjątkowej sesji zderzyli się ze srogim rozczarowaniem. Ci, który chcieli "rzucić okiem" na piękne fotografie zawodniczek i ich kreacje, obeszli się smakiem.

Przyszło im czekać wyjątkowo długo na to, aby zobaczyć, w jakiej kreacji w tym roku pokazała się Iga Światek. Co roku temat ten budzi bardzo gorące dyskusje wśród kibiców, którzy wymieniają się swoimi poglądami na temat poszczególnych kreacji.

Rozwiń

Tym razem tenisowi fani nie mieli nawet okazji ku temu, aby na ten temat podyskutować. W Rijadzie uczyniono z tego bowiem imprezę zamkniętą i nie zadbano o odpowiednią promocję wydarzenia w mediach społecznościowych.

Najlepsze zawodniczki roku mają więc prawo uważać, że ich promocja przy okazji WTA Finals 2025 została całkowicie zaniedbana. Nie wykorzystując takich okazji, trudno jest walczyć o zwiększanie popularności kobiecego tenisa na świecie. To "samograj", którego potencjał całkowicie zaprzepaszczono w Rijadzie.

Wszystko odbyło się w medialnej ciszy ku wielkiemu rozczarowaniu kibiców.

Iga Świątek, Ostrawa 2022 Rob Prange/DPPI via AFP AFP

Iga Świątek poznała datę pierwszego spotkania podczas WTA Finals 2025 Jean Catuffe AFP

Iga Świątek AFP

Ben Shelton - Andrey Rublev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport