Gigantyczne poświęcenie Igi Świątek! Chwila grozy mogła skończyć się źle

Co to znaczy być w znakomitej formie? Odpowiedź na to pytanie niewątpliwie zna Iga Świątek, która notuje serię 10 zwycięstw. To ostatnie - 7:6 (6), 6:4 w meczu z Simoną Halep - dało jej przepustkę do finału turnieju WTA w Indian Wells. O tytuł Polka zagra z reprezentantką Grecji - Marią Sakkari.

- To były najdłuższe wymiany, w jakich grałam w Indian Wells. Początkowo musiała się przystosować do innego rytmu, bo Simona prezentowała się dużo lepiej niż moje poprzednie rywalki. Jestem dumna, że udało mi się to zrobić. Mentalnie byłam naprawdę silna - powiedziała tuż po wygranym półfinale Iga Świątek .

WTA w Indian Wells. Iga Świątek w finale. Ogromne poświęcenie Polki na korcie

Nasza tenisistka miała prawo odczuć nie tylko długość wymian, ale i upadek, do którego doszło w pierwszym secie. Pędząca za piłką 20-latka przewróciła się, przeturlała i wpadła w siatkę. Jej wypadek wyglądał w pierwszej chwili naprawdę groźnie. Nawet rywalka ruszyła w stronę Igi Świątek, by spytać, czy na pewno nic się jej nie stało.

Polka szybko uspokoiła wszystkich, unosząc kciuk w górę. To wojowniczka, która swój bojowy charakter będzie chciała zaprezentować w finale.