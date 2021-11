Nasza najlepsza singlistka (w poniedziałkowym, najnowszym notowaniu rankingu WTA zajmuje 10. miejsce) po raz ostatni w akcji prezentowała się w Indian Wells. Podczas tej imprezy dotarła do trzeciej rundy, przegrywając z Jeleną Ostapenko (4:6, 3:6). Wkrótce zobaczymy ją jednak jeszcze w WTA Finals w Guadalajarze, gdzie zagra osiem czołowych zawodniczek sezonu 2021.

Gigantyczne zarobki Igi Świątek w sezonie 2021

Świątek, która w obecnym sezonie wygrała imprezy w Adelajdzie i Rzymie, zarobiła już w 2021 roku całkiem sporo. Według oficjalnego dokumentu, publikowanego przez WTA łącznie to kwota 1 703 151 dolarów, czyli w przeliczeniu - ponad 6,7 miliona złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty stanowią nagrody za turnieje singlowe - 1,5 miliona dolarów. Pozostałe składowe to premie za występy w deblu i mikście.



Łącznie daje to 20-latce 11. miejsce na świecie. Najwięcej w 2021 roku zarobiła liderka rankingu WTA, Ashleigh Barty - 3,9 miliona dolarów (15,5 mln. złotych). Australijka to jedyna zawodniczka z czołówki, która nie zagra w WTA Finals, gdyż mimo prawa startu zrezygnowała z udziału.



