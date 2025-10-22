Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gigantyczna zmiana dla Świątek. Nadeszły doniesienia z WTA. Historyczna szansa

Tomasz Brożek

Trwa ostatnie odliczanie przed turniejem WTA Finals. Na kortach w Rijadzie pojawi się między innymi Iga Świątek, która będzie miała okazję, by w wyjątkowy sposób spuentować ten sezon w swoim wykonaniu. WTA pisze wprost o wielkiej zmianie w przypadku polskiej tenisistki, czekając z jej strony na "oświadczenie, które może wygłosić tylko kilka zawodniczek w jakiejkolwiek epoce".

Iga Świątek. Była i - miejmy nadzieję - także przyszła liderka rankingu WTA
Iga Świątek. Była i - miejmy nadzieję - także przyszła liderka rankingu WTANoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Do rozpoczęcia tegorocznego turnieju WTA Finals w Rijadzie pozostało już zaledwie 10 dni. Wciąż nie znamy jednak kompletu uczestniczek imprezy wieńczącej ten sezon. O ostatni wolny slot walczą jeszcze Mirra Andriejewa oraz Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu ma wszystko w swoich rękach. Wystarczy, że zdoła awansować do półfinału w Tokio, a awans stanie się jej udziałem. Jeśli jednak wypadnie wcześniej z turniejowej drabinki, to nieobecna w Japonii Rosjanka po raz pierwszy w karierze wystąpi w finałach.

Siedem tenisistek jest już jednak pewnych występu w stolicy Arabii Saudyjskiej. A są to: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys oraz mająca polskie korzenie reprezentantka Włoch - Jasmine Paolini.

WTA rozpoczęło już regularną publikację sylwetek finalistek, przedstawiając ich "Drogę do Rijadu". I tak na łamach portalu organizacji zarządzającej tenisem, streszczony został obecny sezon w wykonaniu Igi Świątek.

Iga Świątek czeka na WTA Finals. Odnotowali wielką zmianę u Polki

Za największy sukces naszej reprezentantki w tym roku uznany został rzecz jasna jej niespodziewany triumf na kortach Wimbledonu. - Przyjmując bardziej agresywne podejście, 24-latka z Polski posyłała mocniejszy serwis i spłaszczała swój słynny forhend. Podobnie jak jej idol, Rafael Nadal, zwiększyła ryzyko i zgarnęła nagrodę - podsumowano występ raszynianki na brytyjskiej odnodze Wielkiego Szlema.

Postawę Igi Świątek w ciągu ostatnich miesięcy spuentowali także w autorskich komentarzach redaktorzy portalu WTA, pisząc o wielkiej zmianie, jaką da się zaobserwować w jej grze i wielkiej szansie, która jawi się przed drugą rakietą świata w związku z występem w Arabii Saudyjskiej.

- Pomyślcie o tym, gdzie Świątek była przed rokiem. Przegapiła "azjatycki swing" i straciła pierwsze miejsce w rankingu. Teraz wciąż jest w nim druga, ale jest w znacznie lepszym położeniu niż w tamtym czasie. Zmiany, które zaimplementowała wraz z trenerem Wimem Fissettem zdają się działać. To będzie ważny turniej dla Świątek. Chociaż nie zdoła wyprzedzić Sabalenki w walce o fotel liderki, jest to dla niej gigantyczna szansa na to, by zmniejszyć stratę i zaznaczyć swoją obecność przed kolejnym sezonem - napisał Greg Garber.

- Rok zmienił dla niej wszystko. Jak zauważył wcześniej Greg, zwycięstwo w Londynie na nowo zdefiniowało jej potencjał. Wyprzedziła już Szarapową i Hingis na wielkoszlemowej liście wszech czasów, a drugi tytuł w WTA Finals tylko wzmocniłby jej CV, które już zapisało się w historii - dodał Brad Kallet.

A na koniec WTA zaznaczyło:

Jeśli Świątek wygra w Rijadzie, zamknie sezon takim oświadczeniem, jakie może wygłosić tylko kilka zawodniczek w jakiejkolwiek epoce

