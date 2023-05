Gigantyczna szansa dla Igi Świątek. Polska tenisistka ma nadzieję na jedno

Iga Świątek - liderka światowego rankingu - ma za sobą kapitalne tygodnie, choć do pełni szczęścia niestety trochę jej zabrakło. Wracająca do gry po problemach zdrowotnych Polka najpierw wygrała turniej w Stuttgarcie, a następnie doszła do wielkiego finału w Madrycie. W decydującym boju przegrała jednak z Aryną Sabalenką, która tym samym zrewanżowała się 21-latce za porażkę na niemieckich kortach .