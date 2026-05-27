Gigantyczna sensacja w Paryżu. Iga Świątek traci jedną z głównych rywalek

Na drugim co do wielkości obiekcie zmierzyły się ze sobą Jelena Rybakina i Julia Starodubcewa. Mecz rozpoczął się od serwisu mistrzyni Australian Open 2026. W pierwszym gemie reprezentantka Kazachstanu zanotowała powrót ze stanu 0-30, wygrywając cztery akcje z rzędu. Po zmianie stron doszło do przełamania na korzyść Jeleny, w dość niespodziewanych okolicznościach. Starodubcewa prowadziła 40-0, ale potem przegrała kolejne wymiany. Wiceliderka rankingu poszła za ciosem. Wywalczyła breaka także w trakcie szóstego rozdania i już przy wyniku 5:1 serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Wtedy nastąpił zwrot akcji. Julia ruszyła w pogoń, miała nawet dwie okazje z rzędu na całkowite zniwelowanie różnicy dwóch breaków między tenisistkami. Ostatecznie partia dobiegła jednak końca w dziewiątym gemie. Mistrzyni Australian Open zapewniła sobie rezultat 6:3.

Wydarzenia z końcówki poprzedniej części spotkania natchnęły Ukrainkę do walki od startu drugiej fazy pojedynku. Starodubcewa pewnie pilnowała własnych podań, w dodatku zdobywała przełamania. Po tym, jak Rybakina nie wykorzystała dwóch okazji na utrzymanie serwisu, zrobiło się 4:0 dla Julii. W trakcie kolejnego rozdania reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów obroniła dwa break pointy i podwyższyła prowadzenie do pięciu "oczek". Ostatecznie Jelena uniknęła przegranej partii do zera, ale to było jedyne pocieszenie w tamtym momencie. Ukrainka triumfowała w drugiej odsłonie 6:1 i zagwarantowała dalsze emocje w tym starciu.

Rollercoaster w trzecim secie meczu Rybakina - Starodubcewa

Rybakina nie poprawiła swojego poziomu gry na początku decydującego seta. Nadal popełniała mnóstwo zaskakujących błędów, przez co wynik szybko uciekał wiceliderce rankingu. Starodubcewa wywalczyła dwa przełamania, a pomiędzy nimi obroniła break pointa na 1:1. Dzięki temu zrobiło się 3:0 na korzyść reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów. Wtedy Jelena wzięła się za odrabianie strat. Najpierw wygrała gema na returnie, a potem utrzymała serwis, mimo że przegrywała 15-40 przy własnym podaniu. Po zmianie stron pojawił się break point dla Kazaszki na remis. Końcówka szóstego rozdania potoczyła się jednak po myśli 55. rakiety świata.

W ósmym gemie Rybakina zdołała już zniwelować stratę. Doczekała się następnej szansy na przełamanie i tym razem wymusiła błąd na przeciwniczce. Na tablicy wyników zrobiło się 4:4, przez co gra o zwycięstwo rozpoczęła się tak naprawdę od nowa. Tuż przed zmianą stron Jelena objęła prowadzenie. Przy stanie 15-15 miała sporo szczęścia, bowiem piłka po jej slajsie przetoczyła się po taśmie i spadła na stronę rywalki. Starodubcewa znalazła się pod ogromną presją - musiała utrzymać podanie, by zachować szansę na wygraną. Dokonała tej sztuki bez straty punktu, dzięki czemu doszło do kolejnego wyrównania. Ostatecznie o losach meczu zdecydował super tie-break. Został on zdominowany przez Ukrainkę. Julia zwyciężyła w całym pojedynku 3:6, 6:1, 7:6(4). Tym samym Aryna Sabalenka pozostanie liderką rankingu WTA po zakończeniu wielkoszlemowych zmagań w Paryżu.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

