Dokładnie 90 minut trwała nieudana walka Igi Świątek o awans do ćwierćfinału Australian Open. Jelena Rybakina - triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu - okazała się jednak zbyt silna. Grająca dla Kazachstanu tenisistka w obu setach oddała pierwszej rakiecie świata po cztery gemy i to ona zagra o awans do wielkoszlemowego półfinału z Jeleną Ostapenko.