Genialny popis na korcie, Iga Świątek była wręcz w szoku. Niewiarygodne show

Pochodzący z Murcji tenisista wygrał 7:6(3), 6:3, ale wynik był najmniej ważny. Ludzie na trybunach chcieli po prostu dobrze się bawić, a zawodnikom udało się im to zagwarantować. Obaj tenisiści, mimo pozasezonowych wakacji, dali z siebie wszystko, rozgrywając efektowne wymiany, jak ta, która postawiła wszystkich na nogi w szóstym gemie drugiego seta

W tamtej akcji wydawało się, że Tommy Paul załatwił już sprawę swoim wolejem. Nigdy nie można jednak lekceważyć Carlosa Alcaraza. Wicelider światowego rankingu pognał za piłeczką i biegnąc tyłem do siatki uderzył ją w taki sposób, że ta poleciała wzdłuż linii, ominęła rywala i wylądowała w korcie.

Carlos Alcaraz zachwycił na korcie. Iga Świątek nie mogła uwierzyć, wymowna reakcja Polki

Zagranie Carlosa Alcaraza wywołało wybuch euforii na trybunach. Kibice zaczęli wiwatować, gratulując Hiszpanowi tenisowej maestrii. Wymowne było także to, co zrobił Tommy Paul, który najpierw zaczął bić brawo, a następnie pokłonił się 20-latkowi. I właśnie między innymi za to można uwielbiać mecze pokazowe.