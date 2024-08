Genialny popis Julii Szeremety, a potem taki ruch. Wprost odniosła się do Igi Świątek

Złoto czy srebro - to pytanie zadają sobie polscy fani przed finałową walką Julii Szeremety, która w sobotę powalczy w bokserskim finale igrzysk olimpijskich w Paryżu w kategorii do 57 kilogramów. W półfinale reprezentantka Polski pokonała reprezentantkę Filipin - Nesthy Petecio. Ten pojedynek odbył się na kortach Rolanda Garrosa. A po walce 20-latka odniosła się do... rozgrywającej tam wcześniej swoje spotkania Igi Świątek, która wywalczyła brązowy medal w tenisie.