Genialny popis Igi Świątek, a tu niespodzianka. Wszystko przez Collins. WTA ogłasza

Przed nami pierwsza w tym sezonie impreza rangi WTA 1000 - turniej w Dosze, którego wielką faworytką będzie walcząca o swój czwarty triumf z rzędu Iga Świątek. W przededniu otwarcia rywalizacji na kortach w Katarze oficjalny portal WTA postanowił podsumować to, co wydarzyło się na "tysięcznikach" w poprzednim sezonie, wspominając przy tym o kapitalnych popisach polskiej tenisistki, ale i niespodziance, do której doszło za sprawą Danielle Collins.