Genialny mecz Świątek, a zaraz potem taka wiadomość. Oznajmiają ws. Polki, jest komunikat

W niedzielę rozpoczęła się faza 1/8 finału zmagań singlowych podczas tegorocznego Roland Garros. Już w pierwszym meczu na tym etapie do walki o miejsce w najlepszej "8" stanęła Iga Świątek. Nasza reprezentantka zmierzyła się z Anastazją Potapową. Dla Polki była to znakomita okazja do rewanżu na Rosjance za porażki z czasów juniorskich. Wówczas rówieśniczka raszynianki regularnie triumfowała w starciach z aktualną liderką rankingu WTA. Mecz o miejsce w ćwierćfinale paryskiej imprezy pokazał jednak, jak wiele zmieniło się od tamtego czasu.

Reklama