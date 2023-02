Genialna wiadomość dla Igi Świątek! Polka notuje gigantyczny awans

Iga Świątek i turniej w Dosze to połączenie idealne. Polka przeszła przez drabinkę katarskich zawodów jak burza (w pierwszej rundzie miała wolny los, a przed ćwierćfinałem z gry wycofała się jej rywalka - Belinda Bencic) i także w finale pokazała wielką klasę .

Spory awans Igi Świątek w rankingu WTA Race

Co jednak ważne, Iga Świątek zanotowała także gigantyczny awans w rankingu WTA Race, w którym brane są pod uwagę wyniki z danego sezonu. Przed turniejem w Katarze Polka zajmowała w nim odległą 21. lokatę. Teraz - z dorobkiem 836 punktów - przesunie się na siódme miejsce. Będzie więc tracić 30 "oczek" do swojej rywalki Magdy Linette, która podczas Australian Open dotarła aż do półfinału. Liderką pozostanie Aryna Sabalenka, która uzbierała 2471 punktów.