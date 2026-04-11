Generał "podpalił" internet wątkiem o Idze Świątek. "Ja nie mogę tego zrozumieć"

Artur Gac

Interia od wczoraj jest w Gliwicach, by relacjonować przebieg meczu Polska - Ukraina o awans do finałów Billie Jean King Cup w Shenzhen. Podsumowaniem wydarzeń z pierwszego dnia była konferencja z udziałem kapitana reprezentacji Polski Dawida Celta, wiernie opisana w naszym portalu. Jedną ze spraw jest nieobecność na Górnym Śląsku Igi Świątek. Dziś do tej kwestii dosadnie odniósł się generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Od początku było wiadomo, że tylko w najmocniejszym składzie reprezentacja Polski ma realne szanse, aby postawić się kadrze Ukrainy. Rywalki przyjechały do Gliwic w najsilniejszym zestawieniu, na czele z 7. tenisistką świata Eliną Switoliną. W naszych szeregach brakuje z kolei Igi Świątek, która niedawno poinformowała, że w trudniejszym dla siebie czasie nie wspomoże koleżanek z kadry.

"Ja nie mogę tego zrozumieć". Generał Koziej o absencji Świątek

A jeśli dodamy do tego nieobecność obecnej rakiety numer dwa, czyli Magdaleny Fręch (w sprawie jej absencji kapitan Dawid Celt bardzo cedził słowa), widzimy jak na dłoni, że misja pokonania mocnych rywalek z góry była potężnie zminimalizowana.

Celt w gruncie rzeczy bardzo ucieszył się z pytania o kwestię nawierzchni, tłumacząc dlaczego wybór padł po z jednej strony naturalną w tym momencie kalendarza nawierzchnię ziemną, a nie było próby szukania przewagi w ułożeniu "harda". I już w tym wątku szczerze wyznał, że choć nie było jeszcze żadnej pewności, jak postąpi Iga Świątek, to mączką starano się maksymalnie zwiększyć szanse na pożądaną decyzję supergwiazdy.

Interia poprosiła Celta, by ostatecznie rozwiał wszelkie półprawdy wokół tego, jakie kulisy towarzyszyły próbom ściągnięcia do Gliwic Świątek.

- Chcieliśmy trochę wyjść naprzeciw Idze, chociaż jeszcze kompletnie nie wiedzieliśmy, na czym będziemy stać. Ale wiedzieliśmy, że będziemy walczyć o Igę, bo będziemy ją potrzebować w tak ważnym meczu, z tak silnym rywalem jak Ukraina - mówił kapitan.

I dodał: - Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby Igę ściągnąć. Kilkukrotnie rozmawiałem z Igą i jej otoczeniem, byliśmy w kontakcie. Chyba rozumiecie, że mnie najbardziej zależało na tym, żeby ona była w tej drużynie. (...)Czasami muszę odbić się od ściany i muszę to przełknąć. Bo na każdy mecz nie przyjedzie i to już wiemy.

"Jeżeli Polska cię potrzebuje, rzucasz wszystko i przyjeżdżasz"

Nasz materiał spotkał się z zainteresowaniem ze strony generała Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nobliwy, wysoko postawiony polski wojskowy, pozwolił sobie skomentować tę sprawę na portalu X, dodając link do naszej publikacji, wyrażając krytykę dla postawy sportsmenki.

"Ja nie mogę tego zrozumieć, że gra w reprezentacji Polski jest łaską, jaką robi polska zawodniczka lub zawodnik. Jeżeli Polska cię potrzebuje, rzucasz wszystko i przyjeżdżasz"
napisał gen. Stanisław Koziej na portalu X

Zgodnie z przypuszczeniami, pod wpisem generała pojawiło się mnóstwo komentarzy. Autor wpisu z niektórymi wszedł w polemikę, argumentując swój punkt widzenia na sprawę.

Problem jest bardziej złożony, bo problemem jest między innymi bardzo rozbudowany kalendarz WTA, który nie ułatwia najtrudniejszych wyborów. Zresztą Elina Switolina jest tylko jedną z dwóch zawodniczek ze ścisłej czołówki, która właśnie teraz walczy o cele dla swojej drużyny narodowej (drugą jest Włoszka z polskimi korzeniami Jasmine Paolini).

Z Gliwic - Artur Gac

