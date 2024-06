Iga Świątek w niedzielne przedpołudnie zmierzyła się w meczu czwartej rundy imprezy rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa z Anastazją Potapową i był to błyskawiczny mecz. Polka wygrała 6:0, 6:0 i odesłała swoją rywalkę do domu w 40 minut. Coco Gauff zapytana po meczu o tę sytuację powiedziała, że zawsze, grając po Idze, jest przygotowana do szybkiego wejścia na kort, ale ten dzień był wyjątkowy. - Nie spodziewałem się oczywiście meczu 40-minutowego - powiedziała Amerykanka po zwycięstwie w swoim starciu rundy czwartej.