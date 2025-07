Gauff wyeliminowana z Wimbledonu, Polka w centrum wydarzeń. Idealny koniec dnia dla Świątek

Coco Gauff przez długi czas celebrowała swój sukces w Paryżu. Amerykanka dotarła na turniej WTA 500 w Berlinie dopiero dwa dni przed swoim pierwszym meczem. Nie miała zatem wiele czasu na przygotowanie do spotkania z Xinyu Wang. W efekcie reprezentantka Stanów Zjednoczonych zanotowała szybką porażkę i pożegnała się z rywalizacją już po premierowym spotkaniu. Następnie udała się do Londynu, by jak jak najszybciej zainaugurować treningi przed Wimbledonem. Amerykanka miała nawet okazję sparować na korcie centralnym z Aryną Sabalenką.

21-latka nie miała szczęścia podczas piątkowego losowania. Już w pierwszej rundzie los przydzielił jej półfinalistkę Australian Open 2024 - Dajanę Jastremską. Ukrainka rozegrała w tym sezonie dwa turnieje na trawie. W jednym dotarła do finału, w drugim zatrzymała się na etapie najlepszej "8". Czuła się dobrze przygotowana do rywalizacji na Wimbledonie. I rzeczywiście - pokazała to w dzisiejszym spotkaniu z Gauff. Zawodniczka rozstawiona z "2", podobnie jak przed dwoma laty, pożegnała się z londyńskim Szlemiem już po premierowej fazie zmagań.

Wimbledon: Coco Gauff kontra Dajana Jastremska w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Jastremskiej. Reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów utrzymała na starcie swoje podanie do 30. Po chwili prowadziła 30-0 przy podaniu Gauff, ale później cztery punkty z rzędu trafiły na konto Amerykanki. Dzięki temu zrobił nam się remis - 1:1. Z racji tego, że to Dajana serwowała jako pierwsza, Ukrainka mogła wywierać presję na mistrzyni Roland Garros 2025. W szóstym gemie półfinalistka Australian Open z ubiegłego sezonu doczekała się break pointów - i to dwóch z rzędu. Wykorzystała już premierową okazję i objęła prowadzenie 4:2. Chwilę później miała już trzy "oczka" przewagi.

Mimo pokaźnej zaliczki, Jastremska dała się dogonić reprezentantce Stanów Zjednoczonych. W dziewiątym gemie, gdy Ukrainka serwowała po zwycięstwo w partii, posiadała setbola przy stanie 40-30. Od tego momentu przegrała jednak trzy akcje z rzędu i Coco odrobiła stratę breaka. Po zmianie stron zrobiło się 5:5. Ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. W nim Dajana odzyskała kontrolę nad wydarzeniami. Ani razu nie pozwoliła rywalce na prowadzenie i finalnie triumfowała w pierwszej partii 7:6(3).

Druga część pojedynku rozpoczynała się od serwisu Gauff. Amerykanka od razu dała się przełamać i postawiła się w trudnej sytuacji. Po zmianie stron Jastremska podwyższyła na 2:0. Potem Coco doczekała się premierowego "oczka", ale później kompletnie nie mogła sobie poradzić z coraz pewniej grającą rywalką. Ukrainka nie straciła już ani jednego gema do końca starcia. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów 7:6(3), 6:1. W drugiej rundzie Wimbledonu zagra z Anastazją Zacharową. Z kolei 21-latka znika z ćwierćfinałowej ścieżki Igi Świątek.

Główna rywalizacja w Londynie potrwa do 13 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interia Sport. Transmisje z Wimbledonu przeprowadza Telewizja Polsat. Relacje tekstowe z meczów naszych reprezentantów będą dostępne w naszym serwisie.

