Gauff przed Świątek, Amerykanie podliczyli dosłownie wszystko. Co do centa

Carlos Alcaraz na szczycie listy dochodów w całym tenisie. Wśród kobiet to nie Iga Świątek znajduje się najwyżej

Za jego plecami jest Novak Djoković , który ostatnio gra mniej, miał problemy zdrowotne, a i nie wygrywa już tak wiele jak kiedyś. Mało tego, czeka na swój pierwszy triumf w tym roku, wciąż ma na to szansę w Wimbledonie. Dziwić więc mogą jego sportowe dochody na poziomie 12,7 mln dolarów, ale pamiętajmy, że tu również wliczają się sukcesy z drugiej połowy poprzedniego roku. A wtedy "Nole" wygrał US Open, ATP Finals, Mastersy w Paryżu czy Cincinnati, a w Wimbledonie zameldował się w finale. Do tego Serb dołożył jeszcze 26 mln dolarów z racji swoich kontraktów sponsorskich.

Polka tuż a Coco Gauff. Młoda Amerykanka ma potężne wsparcie kilku światowych marek

Miejsca trzy, cztery i pięć to przedział między 25 i 26 mln dolarów - tu właśnie znalazła się Iga Świątek. Na piątej pozycji, za obecnym liderem rankingu ATP Jannikiem Sinnerem, ale także i Coco Gauff. Amerykanka jesienią zeszłego roku wygrała US Open, dołożyła do tego triumfy w Cincinnati i Montrealu, ale w jej przypadku kluczowe jest to, ile wynegocjowali jej agenci w kwestii praw sponsorsko-marketingowych. A to aż o 1/3 więcej niż zarobiła z tego tytułu Polka (18 do 12 mln dolarów), która zdecydowanie więcej wygrała na samym korcie (13,2 mln do 7,6 mln).