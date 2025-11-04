Gauff już dopadła Świątek, nie mają wątpliwości. Decydował mecz WTA Finals

Rywalizacja w ramach kończących sezon 2025 WTA Finals robi się coraz ciekawsza. Polscy sympatycy tenisa oczywiście najwięcej uwagi zwracają tu na poczynania Igi Świątek, która jak dotychczas zaliczyła triumf nad Madison Keys oraz porażkę z Jeleną Rybakiną, ale wiele intrygujących rzeczy dzieje się też w drugiej grupie rozgrywek, tej nazwanej imieniem legendarnej Steffi Graff.

W niej 4 listopada odbyły się mecze między Aryną Sabalenką i Jessicą Pegulą oraz między Coco Gauff i Jasmine Paolini. Jeśli mowa o Amerykankach, to zwycięska okazała się tu jedynie Gauff.

Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Gauff z wyjątkowym osiągnięciem. Nawiązała do sukcesów Świątek i Williams

Trzecia rakieta świata według rankingu WTA zdołała pokonać Paolini w dwóch setach - konkretnie 6:3, 6:2. Jak się okazuje, zdołała ona przypieczętować w ten sposób dodatkowo pewne ciekawe osiągnięcie, na co zwrócono uwagę na profilu "OptaAce":

Rozwiń

Gauff stała się bowiem najmłodszą od czasu Świątek w sezonie 2022 zawodniczką, która w ciągu jednej kampanii zdołała wygrać ponad 10 razy z przeciwniczkami z czołowej dziesiątki globalnej klasyfikacji.

To jednak nie wszystko, bowiem 21-latka jest pod tym względem również najmłodszą sportsmenką z USA od czasów Sereny Williams, która w tym kontekście błyszczała na światowych kortach w roku 2002. Możemy tu więc mówić o pewnym przełomie po blisko ćwierci wieku.

WTA Finals: Gauff na koniec fazy grupowej zmierzy się z Sabalenką

Coco Gauff swój ostatni mecz grupowy rozegra 6 listopada i czekać ją będzie bez dwóch zdań kolejne naprawdę wymagające zadanie, bowiem skrzyżuje rakietę z Aryną Sabalenką. WTA Finals w ogólnym rozrachunku potrwają do 8 listopada, a miejscem współzawodnictwa jest - podobnie jak w roku ubiegłym - Rijad.

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Iga Świątek podczas WTA Finals 2025 STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Serena Williams London Entertainment / SplashNews.com East News