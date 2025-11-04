Gauff już dopadła Świątek, nie mają wątpliwości. Decydował mecz WTA Finals
Prestiżowe WTA Finals trwają w najlepsze - i we wtorkowe popołudnie przyniosły one dwa kolejne ciekawe spotkania, w których Aryna Sabalenka pokonała Jessicę Pegulę, a Coco Gauff zatriumfowała nad Jasmine Paolini. W tym drugim przypadku trzecia rakieta globu z USA dokonała przy tym pewnego znaczącego osiągnięcia, które przywołuje na myśl dawne sukcesy Igi Świątek czy Sereny Williams.
Rywalizacja w ramach kończących sezon 2025 WTA Finals robi się coraz ciekawsza. Polscy sympatycy tenisa oczywiście najwięcej uwagi zwracają tu na poczynania Igi Świątek, która jak dotychczas zaliczyła triumf nad Madison Keys oraz porażkę z Jeleną Rybakiną, ale wiele intrygujących rzeczy dzieje się też w drugiej grupie rozgrywek, tej nazwanej imieniem legendarnej Steffi Graff.
W niej 4 listopada odbyły się mecze między Aryną Sabalenką i Jessicą Pegulą oraz między Coco Gauff i Jasmine Paolini. Jeśli mowa o Amerykankach, to zwycięska okazała się tu jedynie Gauff.
Gauff z wyjątkowym osiągnięciem. Nawiązała do sukcesów Świątek i Williams
Trzecia rakieta świata według rankingu WTA zdołała pokonać Paolini w dwóch setach - konkretnie 6:3, 6:2. Jak się okazuje, zdołała ona przypieczętować w ten sposób dodatkowo pewne ciekawe osiągnięcie, na co zwrócono uwagę na profilu "OptaAce":
Gauff stała się bowiem najmłodszą od czasu Świątek w sezonie 2022 zawodniczką, która w ciągu jednej kampanii zdołała wygrać ponad 10 razy z przeciwniczkami z czołowej dziesiątki globalnej klasyfikacji.
To jednak nie wszystko, bowiem 21-latka jest pod tym względem również najmłodszą sportsmenką z USA od czasów Sereny Williams, która w tym kontekście błyszczała na światowych kortach w roku 2002. Możemy tu więc mówić o pewnym przełomie po blisko ćwierci wieku.
WTA Finals: Gauff na koniec fazy grupowej zmierzy się z Sabalenką
Coco Gauff swój ostatni mecz grupowy rozegra 6 listopada i czekać ją będzie bez dwóch zdań kolejne naprawdę wymagające zadanie, bowiem skrzyżuje rakietę z Aryną Sabalenką. WTA Finals w ogólnym rozrachunku potrwają do 8 listopada, a miejscem współzawodnictwa jest - podobnie jak w roku ubiegłym - Rijad.