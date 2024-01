Iga Świątek po raz kolejny nie będzie mogła wziąć udziału osobiście w Gali Mistrzów Sportu . Kalendarz tenisowych imprez ułożony jest w taki sposób, że na początku roku zawodniczki i zawodnicy znajdują się na antypodach - w Australii. W sobotę rano polskiego czasu liderka rankingu WTA przypieczętowała w Sydney awans reprezentacji Polski do finału United Cup , pokonując Caroline Garcię.

Teraz nasza kadra przygotowuje się do wielkiego finału, a wiele wskazuje na to, że w międzyczasie raszynianka po raz drugi z rzędu zostanie triumfatorką Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat. Kiedy tylko poznaliśmy listę nominowanych, eksperci i kibice od początku widzieli w tenisistce główną faworytkę do zwycięstwa.