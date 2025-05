Frustracja na korcie. Świątek mówi do Fissette'a po polsku. Koniec spekulacji

W pierwszych tygodniach pracy Wima Fissette'a nikt specjalnie nie dociekał, jak wygląda komunikacja między nim a Igą Świątek. Liczył się tylko efekt, czyli spodziewany postęp w grze polskiej tenisistki. Nic takiego jednak nie nastąpiło.

Być może punktem zwrotnym była scena po jednym z przegranych przez raszyniankę pojedynków. Była w drodze do szatni, kiedy Fissette pospieszył do niej, by podziękować za walkę. Zawodniczka nie podała mu wówczas ręki. Być może z powodu stresu i roztargnienia. Reklama

Od tego momentu ich wzajemne relacje monitowane są dokładniej. W ostatnim czasie coraz częściej obserwatorzy wyrażają zdziwienie, że w trakcie gry sfrustrowana Iga zwraca się w stronę swojego boksu po polsku. Fissette nie rozumie wtedy, jakie słowa padają. I wydaje się, że nie może na nie zareagować.

Dewulf tłumaczy zachowanie Świątek. "Presja bardzo wysoka, stres uderza do głowy"

Nieco inaczej widzi to jednak Filip Dewulf, półfinalista Roland Garros z 1997 r., aktualnie zatrudniony w belgijskiej federacji.

- Jako były tenisista mogę powiedzieć, że emocje na korcie bywają niezwykle silne, presja jest bardzo wysoka, a stres uderza do głowy i wtedy trudno myśleć racjonalnie. Pierwszym odruchem jest mówienie we własnym ojczystym języku. Ja też tak robiłem, zwłaszcza gdy byłem trochę sfrustrowany - mówi Dewulf w rozmowie z Onetem.

- Myślę, że to normalne, że Iga mówi po polsku. Zgaduję, że jeśli powie coś ważnego, to inni członkowie sztabu mu to tłumaczą, a on może jej wtedy odpowiedzieć. Nie widzę w tym żadnego problemu - dodaje, próbując uciąć w tym temacie spekulacje. Reklama

Dewulf zna się z Fissette'em osobiście. Zna też doskonale jego warsztat i preferowany sposób pracy szkoleniowej. I zapewnia, że Belg w sztabie Świątek nie znalazł się przez pomyłkę.

- Zawsze powtarzał mi, że większość jego zawodniczek wie, co robić jeszcze przed meczem. Oczywiście mogą pojawić się pewne szczegóły, które trzeba dostosować w trakcie gry, ale w większości przypadków taktyka jest ustalana wcześniej, a podczas meczu to zawodniczka musi reagować na sytuację. On nie musi mówić zbyt wiele. Zawsze zachowuje chłód i spokój - tłumaczy Dewulf.

Wiceliderka światowego rankingu jest już w III rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka broni tytułu wywalczonego przed rokiem. W sobotę o awans do 1/8 finału zmierzy się z Amerykanką Danielle Collins (35. WTA).

