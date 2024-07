Frustracja Igi Świątek sięgała zenitu. To słyszał cały kort

Iga Świątek do Paryża na turniej igrzysk olimpijskich na kortach imienia Rolanda Garrosa przyjechała w jasnej roli i z jasnym celem. Polka przez wszystkich po kolei stawiana była w roli wielkiej faworytki nie tyle do medalu, co wręcz do wygrania tych zmagań. Nie mogło być inaczej, gdy spojrzy się na bilans Polki na kortach w Paryżu. Ten jest bowiem absolutnie zjawiskowy. Ostatni mecz w grze pojedynczej na tych obiektach raszynianka przegrała w... 2021 roku.

