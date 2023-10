Francuzi o meczu Igi Świątek z Caroline Garcią. Nie mają wątpliwości

Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Pekinie. Po emocjonującym pojedynku pokonała Caroline Garcię, jedną z najlepszych zawodniczek ubiegłego sezonu 6:7 (5), 7:6 (5), 6:1. Mecz trwał dwie godziny i 35 minut, a w drugim secie Francuzka była o krok od zwycięstwa.

Iga Świątek od jakiegoś czasu jest do ogrania?

"Kolejne dwa punkty przy stanie 7:6, 6:5, 15-30 i Caro by wygrała ten mecz. Doskonały serwis, aż 16 asów, zaskakujące woleje, uderzenia kończące wywierały presje na Świątek. Ale numer 2 nie odpuszczała do końca, a Caro dała się zdominować w trzecim secie. Szkoda" - podsumował spotkanie znany we Francji ekspert Benoit Maylin.